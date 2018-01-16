الشرطة الكندية تنفي تعرض فتاة ترتدي الحجاب لاعتداء

تورونتو: نفت شرطة مدينة تورونتو الكندية، الإثنين، تعرض فتاة محجبة عمرها 11 عاما لاعتداء أثناء ذهابها إلى المدرسة سيرا على الأقدام.

وكانت الشرطة تحقق في هذه الواقعة بوصفها جريمة كراهية بعد أن قالت الفتاة إن رجلا يمسك مقصا مزق حجابها أثناء توجهها مع أخيها إلى المدرسة صباح الجمعة.

وبحلول الإثنين خلُصت الشرطة إلى عدم وقوع أي جريمة.

وقال مارك بوغاش المتحدث باسم شرطة تورونتو “جمعنا عددا كبيرا من الأدلة وقمنا ببحثها وخلُصنا إلى أن ما تم سرده لم يحدث”. وأضاف أن التحقيق انتهى.

ولم يتسن الوصول إلى أسرة الفتاة للتعقيب على ذلك.

وقالت أميرة الغوابي الكاتبة والمدافعة عن حقوق الإنسان “كلنا نشعر بقلق عميق من تبعات كل ذلك”.

وأضافت أن إدعاء الفتاة الكاذب سيقلل من احتمال أن يتقدم الناس بشكاوى إذا تعرضوا لجرائم كراهية أو يقل احتمال تصديقهم عندما يفعلون ذلك.

(رويترز)