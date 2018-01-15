لعدم اعتماده لغة حاسمة .. فصائل فلسطينية تتحفظ على البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني‎

رام الله: عبرت أربع فصائل فلسطينية عن تحفظها على البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني، الذي تم إعلانه، الإثنين، في رام الله.

وقال عمر شحادة، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسار وثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير)، إنه جرى التحفظ على البيان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب فدا، وحركة المبادرة الوطنية.

وبين أن التحفظ هو بسبب “عدم اعتماد البيان لغة حاسمة وواضحة، واللجوء للغة حمّالة أوجه”، وفق تعبير شحادة.

وأشار أن الجو العام الذي صدر فيه البيان، “عكس لغة تراوح منطق الانتظار والتحايل اللغوي في الرد على الواقع، خاصة فيما يتعلق بالمأزق الاستراتيجي الذي تعيشه القضية الفلسطينية”.

وأضاف القيادي الفلسطيني “لم يكن هناك قرار واضح بإنهاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، ووقف التبعية الاقتصادية”.

وتابع “تكليف (اللجنة) التنفيذية (التابعة للمنظمة) بتنفيذ القرارات يثير مخاوف من الدخول في دوامة الانتظار والعودة بها للمجلس المركزي من جديد، واستمرار سياسة المراوحة”.

واعتبر شحادة أن ما وصفها “القيادة المتنفذة في منظمة التحرير ما زالت تراهن على العودة للمفاوضات، وتعقد الأمل على عودة الإدارة الأمريكية للعب دور في إحياء المفاوضات”.

واختتم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإثنين، اجتماعاته التي انطلقت الأحد الماضي، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لبحث الرد على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وكلف “المركزي” “اللجنة التنفيذية” للمنظمة، بتعليق الاعتراف بإسرائيل، إلى حين اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين، وإلغاء ضم القدس الشرقية، ووقف الاستيطان.

وقرر “المركزي”، في بيانه الختامي الذي تلاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، “وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بكافة أشكاله، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي”.

يشار إلى أن المجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

(الأناضول)