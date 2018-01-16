الرئيس الصيني يبلغ ترامب بضرورة استمرار تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية

بكين: ذكرت وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الثلاثاء بضرورة استمرار تهدئة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر تلفزيون الصين المركزي إن شي قال إن وحدة المجتمع الدولي بشأن هذه القضية أمر بالغ الأهمية.

ويجتمع مسؤولون كبار من 20 دولة في فانكوفر بكندا الثلاثاء لعقد قمة بشأن الحد من طموحات كوريا الشمالية النووية، في مسعى لزيادة الضغوط الدبلوماسية والمالية على بيونغ يانغ للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وفي شأن منفصل، قال شي إنه تناول كذلك في الاتصال الهاتفي مع ترامب القضايا التجارية.

وأضاف أن الصين ستزيد من فتح أسواقها بغية رفع مستوى التعاون التجاري مع الولايات المتحدة. (رويترز)