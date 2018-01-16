استقالة رئيس وزراء رومانيا بعد تخلي حزبه عنه

بوخارست: استقال ميهاي تودوس رئيس الوزراء الروماني يوم الاثنين بعد أن سحب قياديون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم تأييدهم السياسي له في تصويت بغالبية كاسحة ليصير ثاني رئيس وزراء تتم الإطاحة به من حزبه في غضون أقل من سبعة شهور.

وبدأ التوتر بين تودوس، الذي اختير في يونيو حزيران الماضي، ورئيس الحزب صاحب النفوذ ليفيو دراجنيا الأسبوع الماضي عندما طلب رئيس الوزراء من وزيرة داخليته الحليفة المقربة من دراجنيا الاستقالة من منصبها متهما إياها بالكذب عليه علنا، لكنها رفضت.

وقال تودوس للصحفيين بعد تصويت الحزب “لا أريد أن أشق صف الحزب. هم من رشحوني وهم من أزاحوني. أتحمل المسؤولية عن أفعالي ولست نادما على أي شيء من تصرفاتي (كرئيس للوزراء)”.

وقال أحد قياديي الحزب لرويترز عبر الهاتف “كان التصويت بغالبية كاسحة للإطاحة برئيس الوزراء تودوس″. وأضاف قيادي آخر بالحزب “استقال تودوس″.

وقال المسؤولان إن القيادي بالحزب بول ستانيسكو سيعين رئيس وزراء مؤقتا.(رويترز)