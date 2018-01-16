وفاة مغنية فرقة “ذي كرانبريز″ دولوريس اوريردن عن 46 عاما

لندن: توفيت المغنية والمؤلفة الموسيقية الايرلندية دولوريس اوريردن قائدة فرقة “ذي كرانبريز″، فجأة في لندن الاثنين عن 46 عاماً على ما اعلنت وكيلة اعمالها.

وأوضحت ليندسي هولمز في بيان “توفيت المغنية الايرلندية العالمية دولوريس اوريردن فجأة في لندن ما اصاب افراد عائلتها بحزن شديد”.

وأضافت ان “المغنية كانت في لندن للمشاركة في جلسة تسجيل قصيرة”.

وقالت ناطقة باسم شرطة لندن ان عناصرها استدعوا الى فندق في بارك لاين في وسط العاصمة البريطانية عند الساعة 09,05 ت غ. من صباح الاثنين بسبب “وفاة مفاجئة”.

ولم تؤكد الناطقة هوية الشخص المتوفي.

وأضافت “أعلنت وفاة امرأة في منتصف الاربعينات في المكان. وفي هذه المرحلة تعالج القضية على انها وفاة غير معروفة الاسباب والتحقيق مستمر”.

وحققت فرقة “ذي كرانبريز″ نجاحاً عالمياً في التسعينات مع البومها الاول “افريوان ألس إز دوينغ إت سو واي كانت وي؟” الذي ضم اغنية “لينغر”.

وتبع ذلك البوم “نو نيد تو أرغو” الذي تصدر التصنيفات في استراليا وفرنسيا والمانيا وحل في المركز السادس في الولايات المتحدة.

وضم الالبوم ايضاً اغنية “زومبي” التي احتلت المرتبة الاولى في دول اوروبية عدة وفيها رسالة سياسية واضحة. وباعت الفرقة حوالى 40 مليون البوم في العالم.

وتشكلت الفرقة في العام 1989 وتوقفت عن العمل في العام 2003. وقالت اوريردن خلال مقابلة في العام 2012 “شعرنا وكأننا عالقين في دوامة لا تغيير فيها. وكنا بحاجة الى التوقف لبعض الوقت”.

وتوجهت اوريردن بعدها الى كندا حيث انجبت طفلها الثالث. واعادت الفرقة تشكيل صفوفها العام 2009 بعدما اجتمعت لحفلة واحدة.

وقالت عن عودة الفرقة “في المنزل أنا ربة عائلة وأم. فالأطفال يسألونني : ماذا أعددت لطعام العشاء؟ وأين ملابسي؟ أما خلال جولة الفرقة فأنا أتكل على خدمة الغرف في الفندق”.

“تأثير كبير على عالم الروك”

وهي تصدرت العناوين العام 2014، عندما اقرت بتهمة الاعتداء على ثلاثة عناصر من الشرطة ومضيف طيران خلال رحلة بين نيويورك وايرلندا وشخصت اصابتها بالاضطراب ثنائي القطب بعيد ذلك.

واضطرت الفرقة الى إلغاء 14 حفلة “لاسباب صحية مرتبطة بمشاكل في الظهر” تعاني منها اوريردن.

وكانت آخر رسالة وجهتها المغنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتت قبيل عيد الميلاد.

وقالت عبر “فيسبوك”، “مرحباً الى الجميع أنا دولوريس. أنا في وضع ممتاز. لقد غنيت على المسرح للمرة الاولى منذ اشهر خلال عطلة نهاية الاسبوع مع تأدية بعض الاغاني خلال حفلة في نيويورك”.

وأضافت “استمتعت فعلاً بوقتي! ميلاد مجيد الى جميع معجبي!”.

وأقامت الفرقة في الفترة الاخيرة حفلات في امريكا الجنوبية وقد بثت المغنية عبر “تويتر” صوراً لحفلة في البيرو.

وقد اشاد الرئيس الايرلندي مايكل هيغينز بالمغنية معتبراً وفاتها “خسارة كبيرة”.

وقال في بيان “كان لدولوريس اوريردن وفرقة ذي كرانبريز تأثيراً كبيراً على عالم الروك والبوب في ايرلندا والعالم”.

وتزوجت اوريردن من دون بورتن المدير السابق لجولات فرقة “دوران دوران” العام 1994 الا انهما تطلقا في العام 2014.

وأصدرت الفرقة البومها الاخير “سامثينغ إلس″ العام الماضي. (أ ف ب)