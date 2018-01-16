الجزيرة تفوز بجائزة “أفضل عمل تلفزيوني عن قيرغيزيا”

الدوحة – “القدس العربي”: فازت قناة الجزيرة الإخبارية بجائزة “أفضل عمل تلفزيوني عن قيرغيزيا” لعام 2017 عن سلسلة: “قيرغيزيا أرض العجائب”، التي عرضتها القناة في أبريل الماضي ضمن برنامج “الجزيرة هذا الصباح”، وخلال نشرات الاخبار، وتناولت جوانب من الحياة والعادات والتقاليد في قيرغيزيا.

وتم تكريم الزميل طارق الأبيض، منتج ومخرج السلسلة، من قبل رئيس وزراء قيرغيزيا صبار جمعة، في حفل نظم بمقر الحكومة بالعاصمة بيشكيك، حضره عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

كما منحت شبكة الجزيرة الإعلامية تكريماً خاصاً من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بقيرغيزيا تقديراً لإنتاجها سلسلة “قيرغيزيا أرض العجائب”.

وتلقت تكريماً آخر من وزارة الاستثمار عن دورها في التعريف بقيرغيزيا وإسهامها في إنعاش قطاع الاستثمار فيها، وتعتزم وزارة السياحة القيرغيزية ترجمة السلسلة إلى لغات أجنبية، بهدف التعريف بقيرغيزيا وتقاليد شعوبها وتاريخها القديم، كما سيتم بثها على طائرات الخطوط الجوية القيرغيزية.