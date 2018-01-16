الإحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس: اعتقل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينياً، في الضفة الغربية خلال ساعات فجر اليوم والليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان، الثلاثاء، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

وأضاف الجيش إن قواته تمكنت من “ضبط قطعة سلاح في بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله”.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 أسير، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وعلى نحو شبه يومي، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. (الأناضول)