عودة خدمة “غوغل مابس″ إلى الصين بعد 8 سنوات من حجبها

ماونتن فيو: ذكرت تقارير إخبارية الثلاثاء أن مستخدمي الإنترنت في الصين تمكنوا خلال الأيام الأخيرة من الوصول إلى خدمة الخرائط الرقمية “غوغل مابس″ التي تقدمها شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة “غوغل” بعد حوالي 8 سنوات من فرض قيود صارمة على الوصول إلى هذه الخدمة في الصين.

ورغم استمرار حجب محرك غوغل للبحث على الإنترنت في الصين، فإن السماح بعودة خدمة الخرائط يمكن أن يمثل إشارة إلى تحسن العلاقات بين عملاق الإنترنت الأمريكية والحكومة الصينية.

وذكر موقع “نيكي آشيان ريفيو” إنه في حين أن مستخدمي الإنترنت في الصين لا يستطيعون الوصول إلى خدمة “غوغل مابس″ عبر هواتفهم المحمولة، فإن هؤلاء المستخدمين وجدوا مؤخرا أنه عندما يحاولون الدخول إلى موقع “غوغل مابس″ عبر هواتفهم المحمولة، يتم إعادة توجيههم مباشرة إلى تطبيق “أوتو نافي” للخرائط الذي تقدمه مجموعة “علي بابا” الصينية العملاقة والذي يتيح تطبيق خرائط صيني.

ورغم اختلاف تصميم “غوغل مابس″ و”أوتو نافي” فإن بعض المستخدمين أشاروا إلى اعتمادهما على بيانات متشابهة.

وكانت غوغل قد ذكرت مؤخرا أنها “لم تطلق أي شيء جديد في الصين” وأنها لا تعتزم الإعلان عن أي شيء في هذا الشأن، مضيفة أن “غوغل مابس″ لها أي حضور رسمي في متاجر التطبيقات الرقمية لأجهزة “أندرويد” أو “آي أو إس″ في الصين.(د ب أ)