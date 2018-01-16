إسرائيل والهند تناقشان إمكانية مرور رحلات جوية بينهما عبر الأجواء السعودية

القدس المحتلة: ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة (غير حكومية) أن إسرائيل والهند تناقشان إمكانية السماح للرحلات الجوية المباشرة بينهما، بالمرور فوق الأجواء السعودية.

وقالت القناة إن الهند ستفاوض المملكة العربية السعودية، من أجل السماح للطائرات الذاهبة من الهند إلى إسرائيل، وبالعكس بالمرور عبر أجوائها.

وأشارت القناة السابعة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو “توفير تكاليف الوقود، وتقليل وقت الرحل، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد السياح الهنود إلى إسرائيل، والإسرائيليين إلى الهند”.

وقالت إن مدة الرحلة “ستنخفض بنحو ساعتين، وبذلك ستنخفض أسعار تذاكر الرحلات بين الهند وإسرائيل”.

ويتواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الأثناء، في الهند، في زيارة مدتها ستة أيام، بدأت الأحد الماضي.

والاثنين، وقّع نتنياهو مع الرئيس الهندي ناريندرا مودي، اتفاقيات في مجالات الدفاع، التكنولوجيا، والطاقة، والطيران، والأمن، والزراعة.(الأناضول)