ليبيا.. الإفراج عن موظفة في المنظمة الدولية للهجرة مختطفة منذ ثلاثة أيام

طرابلس: أعلنت مديرية الأمن الوطني التابعة لحكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، الإفراج عن موظفة تعمل لدى المنظمة الدولية للهجرة في مدينة سبها، بعد مرور ثلاثة أيام على اختطافها من قبل مسلحين مجهولين.

وقال رئيس قسم التحري والقبض بمديرية الأمن، يحيى شوايل، إن الإفراج عن الموظفة الدولية تم اليوم مع الساعة الثالثة فجراً، بعد مرور ثلاثة أيام على اختطافها.

وأضاف أن الإفراج تم بعد عمليات تتبع ورصد قامت بها مديرية الأمن الوطني.

وأشار شوايل أنه “قبل بدء عملية التدخل الأمني للإفراج عن المختطفة، قمنا بالتواصل مع أحد أعيان المنطقة للتدخل بطريقة سلمية للافراج عنها، وهذا ما تم”.

ولفت شوايل إلى أن الموظفة بصحة جيدة ولم تتعرض لدي عملية تعذيب، فيما لم يكشف عن هوية الخاطفين.

وقبل ثلاثة أيام ذكرت وسائل إعلام محلية، بأن مسلحين اختطفوا موظفة تعمل لدى المنظمة الدولية للهجرة في سبها جنوبي ليبيا، تدعى “رانيا خرمة”، وهي من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الإسبانية. (الاناضول)