ساعي بريد إلى السجن في الأرجنتين..بتهمة عدم توزيع الرسائل

بوينوس ايرس: أدخل ساعي بريد ارجنتيني يبلغ السابعة والأربعين السجن في باتاغونيا، ليمضي عقوبة سنة وراء القضبان بعدما أدين بتهمة الامتناع عن توزيع الرسائل، على ما افاد مصدر في الشرطة.

وقال مفوض الشرطة الفدرالية في روسون، مارسيلو فيلاسكيس، ان المحققين عثروا في منزل مانويل غوتيريس على أكياس تحوي 19 ألف رسالة تحمل طوابع لم تسلم الى الاشخاص المعنيين.

وتعود الوقائع الى العام 2009 إلا ان الحكم على ساعي البريد في مدينة بويرتو مادرين الساحلية في باتاغونيا، التي يرتادها سياح يأتون لمشاهدة الحيتان الجنوبية، لم يصدر الا العام 2015 وكان ينص على السجن سنة مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة “حيازة رسائل بطريقة غير قانونية”. وقد ثبت محكمة الاستئناف الحكم.

إلا ان ساعي البريد لم يستجب لاستدعاءات القضاء الذي عمد الى تحويل العقوبة الصادرة في حقه الى السجن سنة مع النفاذ وأصدر مذكرة توقيف في حقه.

وأوقف عناصر الشرطة غوتيريس الجمعة وهو لم يبد أي مقاومة واقتيد الى سجن روسون في جنوب الأرجنتين. (أ ف ب)