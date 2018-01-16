مقتل شخصين وإصابة 14 بانفجار دمر مباني في بلجيكا

بروكسل: قتل شخصان وأصيب 14 بجروح في انفجار بمدينة أنتويرب البلجيكية دمر ثلاثة مبان.

وقالت الشرطة إنها عثرت على جثتين تحت الأنقاض الثلاثاء في أعقاب الانفجار الذي وقع الليلة الماضية. وخمسة من المصابين جروحهم خطيرة وواحد في حالة حرجة جراء الانفجار الذي وقع في جزء من المدينة يقطنه الكثير من الطلاب.

وقالت الشرطة إن التحقيق جار في أسباب الانفجار. واستبعدت أن يكون نتيجة هجوم. وقالت وسائل إعلام بلجيكية إنه انفجار غاز على الأرجح.

وبلجيكا في حالة تأهب قصوى منذ تفجيرات انتحارية مميتة في عام 2016 وموجة هجمات شنها متشددون إسلاميون في أنحاء أوروبا.(رويترز)