قمصان تحتوي على كلمات الصحافية الراحلة دافني كاروانا جاليزيا تغطي آثار مالطا

فاليتا: استيقظ مواطنو مالطا الثلاثاء، على كلمات للصحافية التي تم اغتيالها دافني كاروانا جاليزيا، تغطى معظم آثار البلاد.

وكتب على القمصان التي غطت تماثيل الشخصيات السياسية الشهيرة مثل ونستون تشرشل ورئيس وزراء مالطا السابق دوم مينتوف والرئيس السابق جويدو دي ماركو ” المحتالون في كل مكان. الموقف يائس″.

ورفعت لافتات في أنحاء الجزيرة، كتب عليها ” أنهوا الحصانة الآن”.

وقالت جماعة الضغط ” اوكيوباي جاستس″ (OccupyJustice) على صفحتها على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي إن هذه الخطوة تأتي بعد مرور ثلاثة أشهر على اغتيال جاليزيا.

وقالت الجماعة التي تقودها مجموعة من النساء” رئيس الوزراء ، حتى الموتى يشاهدونك، التاريخ سوف يحكم عليك”.

وكانت الصحافية المثيرة للجدل قد قتلت في تفجير سيارة في 16 تشرين أول/اكتوبر الماضي، بعد دقائق من نشرها منشور جاء فيه ” هناك محتالون في كل مكان. الموقف يائس “.

وقد تم اتهام ثلاثة رجال في حادث قتل الصحافية ولكن الكثيرين مازالوا يعتقدون أن المحققين ما زالوا بعدين عن التوصل للعقل المدبر.

وأوضحت جماعة الضغط أنها تريد تذكير رئيس الوزراء جوزيف موسكات إنه لا يمكن اعتبار التحقيق منتهى، مضيفة أن إرثه سوف يعد ضمن الأكثر فساداً في تاريخ مالطا. (د ب أ)