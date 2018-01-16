توسك: الإتحاد الأوروبي لا يزال منفتحاً إزاء عودة بريطانيا عن بريكست

ستراسبورغ: أكد رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الثلاثاء في ستراسبورغ، ان الاتحاد الاوروبي “لا يزال منفتحاً” ازاء عودة بريطانيا عن موقفها بخصوص بريكست فيما تزايد التداول في الايام الماضية بفكرة اجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من التكتل.

وقال توسك امام البرلمان الاوروبي الذي يعقد جلسة عامة، “اذا أصرت الحكومة البريطانية على قرارها الانسحاب، فإن بريكست سيصبح واقعاً مع كل عواقبه السلبية في آذار/مارس السنة المقبلة، الا اذا حصل تغيير في الرأي من قبل اصدقائنا البريطانيين”.

واضاف “في القارة الاوروبية، قلوبنا لا تزال مفتوحة لكم”.

وفي الاطار نفسه ادلى رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بتصريح مماثل.

واوضح يونكر “لقد قال توسك ان الباب لا يزال مفتوحاً لكن اود ان يسمع هذا الامر بشكل واضح في لندن”.

ولم يتردد توسك في الاشارة الى تصريح للوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس.

وقال “ألم يقل ديفيد ديفيس بنفسه انه في حال لم يمكن لديموقراطية ان تغير رأيها، فإنها تتوقف عن كونها ديموقراطية”.

وتطرق النائب الاوروبي البريطاني نايجل فاراج وهو من اشد المدافعين عن بريكست، الاسبوع الماضي الى فكرة اجراء استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد الاوروبي بهدف اسكات معارضي بريكست بشكل نهائي بحسب قوله.

وقال في مقالة نشرها موقع صحيفة “ديلي تلغراف”، “لكي اكون واضحا انا لا اريد استفتاء ثانياً لكنني اخشى ان يفرض البرلمان ذلك على البلاد”.

وكان الليبراليون الديموقراطيون وقوى اخرى مؤيدة لاوروبا في بريطانيا دعوا عدة مرات الى استفتاء ثان، باعتبار ان الناخبين البريطانيين لم يكونوا مدركين لكل تداعيات قرارهم خلال تصويتهم في 23 حزيران/يونيو 2016. (أ ف ب)