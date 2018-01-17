جندي إسرائيلي يقيم خلية لتنفيذ عمليات انتقام ضد الفلسطينيين

“القدس العربي”: أقام جندي اسرائيلي خلية بهدف تنفيذ عمليات انتقام ضد الفلسطينيين، بعد مقتل الحاخام المستوطن رازيئيل شيفاح في مستوطنة “حفات جلعاد” جنوب نابلس بالضفة الغربية، حسب موقع “i24 نيوز″ الإسرائيلي.

وكشفت القناة الثانية الاسرائيلية الثلاثاء، أن مجنداً انضم للخدمة في مقرات الجيش الاسرائيلي في تل أبيب قبل شهر فقط، نشر دعوات للانضمام الى شبكة أقامها على “فيسبوك”، تهدف للرد على “القتل الفظيع الذي تم في حفات جلعاد وللانتقام لسفك دماء الحاخام رازيئيل شيفاح، يتم تنظيم اقامة خلية عمل انتقاماً منهم ولإرجاع الكرامة القومية”، حسب الموقع.

هذا وكان قد قُتل الحاخام الإسرائيلي المستوطن رازيئيل شيفاح، في عملية بالقرب من البؤرة الاستيطانية “حفات جلعاد” جنوب نابلس، حيث تعرض لإطلاق نار بينما كان ماراً بسيارته بالقرب من مستوطنة حفات جلعاد حيث يقيم، وأوردت اذاعة الجيش الاسرائيلي أنه تم العثور على 22 عبوة رصاصة على سيارته، ويواصل الاحتلال الاسرائيلي البحث عن منفذي العملية.