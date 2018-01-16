نقل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة إلى المستشفى بعد 4 أشهر من العزل الانفرادي

“القدس العربي”: أكد نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل والده إلى المستشفى. وقال عبد الله العودة في تغريدته: “بعد أكثر من أربعة أشهر على الاعتقال في سجن انفرادي في ذهبان بجدة.. اليوم بالفعل تأكد لي خبر نقل العودة للمستشفى”.

وسبقت هذه التغريدة، تغريدة أخرى لنجل العودة قال فيها إنه و”برغم التعتيم المتعمد والشح الشديد في التواصل”، إلا أنه وصلته أخبار تؤكد رؤية والده في المستشفى. وحمل العودة مسؤولية صحة وسلامة والده لساجنيه، داعيا له بالفرج والعافية.

ونشر عبد الله العودة صورا لإخوته علق عليها قائلا: “منذ سنة بالضبط توفيت أم الصغار في حادث، وقبل أكثر من أربعة أشهر اعتقل والدهم تعسفيا، ووضع في زنزانة انفرادية.. ثم اليوم يفجعون بخبر أن والدهم تمت رؤيته في المستشفى”.

كما أكد موقع “معتقلي الرأي” الشهير على تويتر خبر نقل الداعية السعودي إلى المستشفى بعد أكثر من 4 أشهر في العزل الانفرادي، وعزت ذلك إلى “إهمال صحي وظروف لاإنسانية في الزنزانة”، وقالت في تغريدة أن كل هذه الانتهاكات “ليست إلا شيئا يسيرا مما تعرض له الشيخ العودة”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية قالت الأسبوع الماضي، نقلا عن أقارب للداعية السعودي، إن سبب اعتقاله يعود لرفضه إملاءات سلطات بلاده بكتابة تغريدة تؤيد حصار قطر، وقيامه بكتابة تغريدة تدعو لإصلاح العلاقات الخليجية.

واعتقلت السلطات شقيقه خالد العودة بعد كتابته تغريدة عن اعتقال أخيه ولا يزال قيد الاحتجاز، بل وفرضت الجهات الأمنية حظرا للسفر بحق 17 فردا من أفراد أسرة العودة المباشرين.

ونقلت “رايتس ووتش” عن أحد أقاربه الممنوعين من السفر أن ضابط الجوازات أبلغه بأن القصر الملكي بنفسه هو من فرض حظر السفر بحقهم لأسباب غير محددة.

واستنكرت المنظمة استمرار السلطات السعودية في اعتقال الداعية بشكل “تعسفي” وفرض حظر على سفر أقاربه المباشرين منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.