نقل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة إلى المستشفى بعد 4 أشهر من العزل الانفرادي
“القدس العربي”: أكد نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل والده إلى المستشفى. وقال عبد الله العودة في تغريدته: “بعد أكثر من أربعة أشهر على الاعتقال في سجن انفرادي في ذهبان بجدة.. اليوم بالفعل تأكد لي خبر نقل العودة للمستشفى”.
وسبقت هذه التغريدة، تغريدة أخرى لنجل العودة قال فيها إنه و”برغم التعتيم المتعمد والشح الشديد في التواصل”، إلا أنه وصلته أخبار تؤكد رؤية والده في المستشفى. وحمل العودة مسؤولية صحة وسلامة والده لساجنيه، داعيا له بالفرج والعافية.
ونشر عبد الله العودة صورا لإخوته علق عليها قائلا: “منذ سنة بالضبط توفيت أم الصغار في حادث، وقبل أكثر من أربعة أشهر اعتقل والدهم تعسفيا، ووضع في زنزانة انفرادية.. ثم اليوم يفجعون بخبر أن والدهم تمت رؤيته في المستشفى”.
كما أكد موقع “معتقلي الرأي” الشهير على تويتر خبر نقل الداعية السعودي إلى المستشفى بعد أكثر من 4 أشهر في العزل الانفرادي، وعزت ذلك إلى “إهمال صحي وظروف لاإنسانية في الزنزانة”، وقالت في تغريدة أن كل هذه الانتهاكات “ليست إلا شيئا يسيرا مما تعرض له الشيخ العودة”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية قالت الأسبوع الماضي، نقلا عن أقارب للداعية السعودي، إن سبب اعتقاله يعود لرفضه إملاءات سلطات بلاده بكتابة تغريدة تؤيد حصار قطر، وقيامه بكتابة تغريدة تدعو لإصلاح العلاقات الخليجية.
واعتقلت السلطات شقيقه خالد العودة بعد كتابته تغريدة عن اعتقال أخيه ولا يزال قيد الاحتجاز، بل وفرضت الجهات الأمنية حظرا للسفر بحق 17 فردا من أفراد أسرة العودة المباشرين.
ونقلت “رايتس ووتش” عن أحد أقاربه الممنوعين من السفر أن ضابط الجوازات أبلغه بأن القصر الملكي بنفسه هو من فرض حظر السفر بحقهم لأسباب غير محددة.
واستنكرت المنظمة استمرار السلطات السعودية في اعتقال الداعية بشكل “تعسفي” وفرض حظر على سفر أقاربه المباشرين منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
الظلم ظلمات يوم القيامة يا آل سعود ! من أين يأتي النصر لدولة ظالمة !؟
صبراً آل العودة ……
وحسبنا الله ونعم الوكيل !
أتمنى ان يخبرنا احد مطلّع ، ما هي تهمة الرجل ، الحقيقية ؟!
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لو كان قاتل ، ما فعلوا به و معه ما يفعلوه مع هذا الرجل الذي لم نسمع او نرى منه يوما ما ، اي تشدد او تطرف ، بل دائماً كان داعياً الى الوسطية و فقهه ملائم للعصر على عكس السائد في بيئته !
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يبدو ان الشيخ العودة حاله حال اتباع نبي الله لوط ، حين قال لهم قومهم :
أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ
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صارت الطهارة ، سبّة تستوجب الاقصاء و النفي !
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اليوم بعض حكامنا اسوء من حال عمدة قرية لوط وسكانها !!
هذا الشيخ الجليل من المنادين للإصلاح ببلده, ولهذا تعرض للسجن عدة مرات !
كما هو الحال مع سفر الحوالي وعائض القرني وناصر العمر
ولا حول ولا قوة الا بالله
ربنا يصلح أحوال البلاد والعباد في كل مكان , عدم معرفة تفاصيل الأخبار كان رحمة للأباء والأجداد رحمهم الله , هرمنا فعلا من أحوال الوطن العربي الحبيب .
الدكتور سلمان العودة داعية مستقل ومفكر اسلامي وسطي .
الدكتور محمد مرسي بروفيسور سابق في ناسا وأستاذ سابق في الجامعات الأمريكية.
الجهله الذين حالفهم الحظ ليكونوا حكام علينا لا يريدون لمثل هؤلاء ان يكونوا احرار ينورو الأمة ويرفعو من شأنها بين الأمم.
صبرا آل العودة فإن مصيركم الفرج والنصر بإذن الله – وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ-