﻿ملقة الاسباني يقدم مدربه الجديد غونزاليز

مدريد – د ب أ: قدم ملقة الإسباني مدربه الجديد خوسيه غونزاليز لوسائل الإعلام. وتولى غونزاليز تدريب ملقة بعد يومين فقط من إقالة ميغيل غونزاليز، بعدما مني الفريق بالهزيمة الرابعة عشرة خلال 19 مباراة بالدوري الأسباني. وجاء قرار الإقالة عقب هزيمة ملقة أمام مضيفه خيتافي صفر/1 مساء الجمعة في المرحلة التاسعة عشرة بالدوري، وتجمد رصيد الفريق عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام لاس بالماس المتذيل.

9 ملاعب تتنافس لاستضافة السوبر الأوروبي 2020

لوزان – الأناضول: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن تسعة ملاعب تتنافس لاستضافة الكأس السوبر الأوروبي لعام 2020 بين الفائز بدوري الأبطال والدوري الأوروبي. والمدن التسع المرشحة هي تيرانا (ألبانيا) ومينسك (روسيا البيضاء) وهلسنكي (فنلندا) ونيس (فرنسا) وحيفا (فلسطين المحتلة) والمااتا (كازاخستان) وكيشيناو (مولدوفا) وبلفاست (أيرلندا الشمالية) وبورتو (البرتغال). وسيتم الكشف عن الملعب الفائز في مايو/أيار المقبل. وستقام نسخة السوبر الأوروبي لعام 2018 في تالين في إستونيا، بينما تستضيف اسطنبول التركية نسخة 2019.

اتحاد جدة السعودي يقترب من تجديد عقد المولد

الرياض – د ب أ: قال حمد الصنيع رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، إن الأيام المقبلة، ستشهد الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب فهد المولد. وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتجديد عقد المحترف كارلوس فيلانويفا: “خلال الأسبوع المقبل أو بعده على أقصى تقدير، سيتم عقد مؤتمر مثل هذا، للكشف عن تجديد عقد المولد”. وأعلن الاتحاد تجديد عقد فيلانويفا، لاعب وسط الفريق، حتى 2020، وأعرب الصنيع عن سعادته بالمردود الذي يقدمه المدرب التشيلي لويس سييرا مع الفريق. وقال: “أعتبر وجوده معنا مكسبا كبيرا، لاحظت منذ اليوم الأول لي في الاتحاد، العمل الاحترافي الكبير الذي يقوم به مع الفريق”. وأضاف: “ثقتي كبيرة في إمكانياته، سييرا قدر ظروف الاتحاد، ويعمل وفقاً للإمكانات المتاحة، والفترة المقبلة ستشهد تدعيمات أكثر، وبالتالي ستظهر بصماته بشكل أكبر مع الفريق”.

سان لورينزو يحسم انتقال إيزيكل إلى الهلال السعودي

الرياض – د ب أ: ذكرت تقارير إن نادي سان لورينزو الأرجنتيني رفض نهائياً، العرض المقدم من الهلال السعودي، للتعاقد مع لاعب الفريق إيزيكل سيروتي. ودخل الهلال في مفاوضات لضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لم يكتب لها النجاح، قبل أن تعود محاولات الحصول على خدماته في كانون الثاني/يناير الحالي. وبحسب صحيفة “دون بالون” الإسبانية، فإن إدارة سان لورينزو رفضت 5 ملايين دولار من الهلال للاستغناء بشكل نهائي عن اللاعب، في ظل وجود عرض مغر من مونتيري المكسيكي للتعاقد مع اللاعب بقيمة 9 ملايين دولار، وسيروتي يميل بدرجة أكبر للانتقال إلى الدوري المكسيكي، عن أوروبا وآسيا. يذكر أن سيروتي صاحب الـ24 عاماً، يلعب في مركزي الجناح والمهاجم.

تجدد آمال الجماهير المصرية في العودة إلى الملاعب

القاهرة – د ب أ: كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري أن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أكد ضرورة عودة الجماهير لحضور مباريات الدوري في الدور الثاني للمسابقة الذي انطلق منذ أيام .ويقام الدوري المصري حاليا بدون جماهير باستثناء الدعوات المخصصة لكل فريق، في حين تقام المباريات القارية فقط بحضور جماهير. وأعلن سويلم عن عقد جلسة مع مسؤولي الأمن بتعليمات من وزير الداخلية لدراسة عودة الجماهير تدريجيا، مشيرا الى انه تم الاستقرار على حضور ألفين مشجع لكل مباراة بجانب 500 فرد من الإعلاميين والقنوات الفضائية التي تبث المباريات .

«مصر المقاصة» يبرم صفقة تبادلية مع الزمالك

القاهرة – د ب أ: أعلن مصر للمقاصة عن إبرام صفقة تبادلية مع الزمالك خلال الانتقالات الجارية. وتقضي الصفقة بانتقال صلاح عاشور ومحمد رمضان وأحمد مجدي من الزمالك إلى المقاصة مقابل انتقال الغاني نانا بوكو وعماد فتحي من المقاصة للزمالك. وضم الزمالك عاشور ومجدي ورمضان خلال الانتقالات الصيفية الماضية لكنهم لم يشاركوا بصفة مستمرة مع الفريق. وشارك بوكو في ست مباريات مع المقاصة هذا الموسم مقابل 13 مشاركة لفتحي. يذكر أن إيهاب جلال المدرب الحالي للزمالك كان يدرب مصر المقاصة لفترة طويلة.

الأهلي المصري يضم فخري مهاجم غزل المحلة

القاهرة – د ب أ: أعلن الأهلي المصري ضم محمد فخري مهاجم غزل المحلة ومنتخب الناشئين مواليد 99 للقلعة الحمراء. وأوضح عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات أن فخري انضم للأهلي مقابل مليون و800 ألف جنية للمحلة يتم سدادها على ثلاث دفعات. وانهى القيعي كافة الإجراءات الخاصة بانضمام اللاعب إلى الأهلي، كما تسلم الاستغناء الخاص به بعد سداد الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه.