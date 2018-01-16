﻿دورانت وكاري يقودان واريورز إلى انتصار ثمين على كافاليرز

واشنطن – د ب أ: سجل كيفن دورانت 32 نقطة وأضاف ستيفن كاري 23 نقطة ليقودا حامل اللقب غولدن ستيت واريورز إلى انتصار ثمين على مضيفه كليفلاند كافاليرز 118/108 ضمن للمحترفين.

ورفع واريورز عدد انتصاراته في الموسم إلى 36 مقابل تسع هزائم، متصدرا مجموعة المنطقة الغربية، كما رفع عدد الانتصارات المتتالية في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه إلى 13 . وسجل ليبرون جيمس 32 نقطة وأضاف كيفن لاف 17 نقطة لكافاليرز، وصيف بطل الموسم الماضي، لكن الفريق مني بالهزيمة السابعة عشرة في الموسم مقابل 26 انتصارا. وسجل دينيس شرودر 26 نقطة وأضاف إيرسان اياسوفا 20 نقطة ليقودا أتلانتا هوكس إلى انتصار صعب على سان أنطونيو سبيرز 102/99 .وكان لاماركوس ألدريدج أبرز عناصر سبيرز، الثالث بمجموعة المنطقة الغربية، وسجل للفريق 25 نقطة و11 متابعة، لكن الفريق مني بالهزيمة السادسة عشرة في الموسم مقابل 29 انتصارا. ورفع لوس أنجليس كليبرز عدد انتصاراته في الموسم إلى 22 بالفوز على هيوستن روكتس 113/102 مستفيدا من تألق لو ويليامز الذي سجل 31 نقطة وبليك غريفن الذي سجل 29 نقطة. وفجر فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز مفاجأة بالفوز على تورونتو رابتورز، الثاني بمجموعة المنطقة الشرقية 117/111 .ويدين سيكسرز بفضل كبير لجويل إمبيد الذي سجل 34 نقطة و11 متابعة، كما حقق زميله تي جيه ماكونيل أفضل رقم في مسيرته وسجل للفريق 18 نقطة. وتغلب إنديانا بيسرز على مضيفه يوتا جاز 109/94 وأوكلاهوما سيتي ثاندر على ساكرامنتو كينغز 95/88 وممفيس غريزليز على لوس أنجليس ليكرز 123/114 وشيكاغو بولز على ميامي هيت 119/111 ونيويورك نيكس على مضيفه بروكلين نتس 119/104 وميلواكي بكس على مضيفه واشنطن ويزاردز 104/95 وتشارلوت هورنيتس على مضيفه ديترويت بيستونز 118/107 .