﻿بايلز ضحية جديدة للطبيب السابق للمنتخب الأمريكي للجمباز

كولومبوس (الولايات المتحدة) – د ب أ: كشفت بطلة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، التي اختيرت شخصية العام في 2016 من مجلة “تايم”، أنها كانت إحدى ضحايا الاعتداء الجنسي للطبيب السابق للمنتخب الأمريكي للجمباز لاري نصار، الذي يقضي الآن عقوبة السجن.

وقالت اللاعبة الأمريكية الشابة (20 عاما)، الفائزة بلقب البطولة الوطنية للجمباز أربع مرات، والوحيدة التي فازت بثلاث ميداليات عالمية متتالية عبر حسابها الشخصي على “تويتر”: “أنا أيضا إحدى الضحايا الكثيرات اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي من لاري نصار، الآن أدرك أن لا شيء مما حدث كان بسببي وأنه ليس طبيعيا التصرف البغيض الذي قام به شخص يفترض أنه محل ثقة”. وأضافت: “طوال وقت طويل للغاية كنت أسأل نفسي، هل كنت غبية جدا؟ هل كنت المتسببة في هذا؟ الآن أعرف الإجابات على هذه الأسئلة، لا، لا لم يكن بسببي، لن أتحمل ذنب لاري نصار والاتحاد الأمريكي للجمباز وآخرين”. وأشارت بايلز، الفائزة بأربع ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة في دورة الألعاب الأولمبية 2016، أيضا أن استعداداتها لأولمبياد طوكيو 2020 ستستمر رغم الصعوبات التي تواجهها في التعافي من الألم الذي تسبب فيه الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له.