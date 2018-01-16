﻿فيدرر يتأهل وفافرينكا وديوكوفيتش يستعرضان تطور مستوييهما

ملبورن – د ب أ: حقق النجم السويسري روجيه فيدرر انطلاقة قوية في مشوار الدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتأهل إلى الدور الثاني بفوزه على البريطاني أليز بيديني 6/3 و6/4 و6/3 ضمن الدور الأول لأولى بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى في الموسم.

واحتاج فيدرر المصنف الثاني للبطولة والثاني على العالم إلى أكثر من 90 دقيقة بقليل للتغلب على منافسه وحسم بطاقة التأهل. وقال فيدرر، الأكثر تتويجا في البطولات التابعة لرابطة المحترفين خلال موسم 2017 برصيد سبعة ألقاب: “أتمنى تقديم موسم جيد آخر هذا العام. لست واثقا من أنني سأكرر ما أنجزته في 2017، فهناك نجوم عادوا من الإصابات ورفاييل (نادال) في أفضل حالاته… أتمنى خلال هذا العام أن أحافظ على حالتي البدنية وأستغل الفرص.” وأظهر السويسري ستانيسلاس فافرينكا والصربي نوفاك ديوكوفيتش تطورا في المستوى، بعد المعاناة من الإصابات في 2017، وتجاوزا عقبة الدور الأول ببطولة أستراليا. ولم يخض اللاعبان أي بطولة رسمية منذ المشاركة في ويمبلدون، حيث خضع فافرينكا لجراحة في الركبة كما قضى ديوكوفيتش شهورا في علاج طويل المدى من مشكلة في المرفق. وتأهل فافرينكا المصنف التاسع للبطولة، والذي توج بلقبها عام 2014 بالفوز في النهائي على نادال، إلى الدور الثاني إثر تغلبه على الليتواني ريشار بيرانكيس 6/3 و6/4 و2/6 و7/6 (7/2).

ولم يسبق لفافرينكا (32 عاما) الهزيمة في الدور الأول ببطولة أستراليا، بينما لا يزال سجل بيرانكيس خاليا من الانتصارات في بطولات “غراند سلانم” منذ مشاركته في أمريكا المفتوحة عام 2016 .وصعد ديوكوفيتش، المتوج بلقب البطولة ست مرات، إلى الدور الثاني على حساب الأمريكي دونالد يانغ، حيث تغلب عليه 6/1 و6/2 و6/4 .كذلك عبر الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع إلى الدور الثاني بالفوز على الإيطالي توماس فابيانو 6/1 و7/6 (7/5) و7/5 بينما ودع الألماني الآخر ميشا زفيريف من الدور الأول بانسحابه أمام الكوري الجنوبي هيونغ تشونغ، عندما كان الأخير متقدما 6/2 و4/1 .

وأطاح البلجيكي ديفيد غوفين المصنف السابع بالألماني ماتياس باشينغر 6/7 (3/7) و6/3 و6/2 و6/4، كما تغلب الأمريكي سام كويري الممصنف 13 على الأسباني فيليسيانو لوبيز 6/3 و6/4 و6/2 والنمساوي دومينيك ثيم المصنف الخامس على الأرجنتيني غيدو بيلا 6/4 و6/4 و6/4 والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف 12 على الأمريكي فرانسيس تيافوي 6/3 و6/4 و6/3 .

بينما أنهى السلوفاكي لوكاس لاكو مشوار الكندي ميلوس راونيتش في البطولة مبكرا وتغلب عليه 6/7 (5/7) و7/5 و6/4 و7/6 (7/4)، كما تغلب التشيكي توماس بيرديتش على الأسترالي الشاب أليكس دي مينار 6/3 و3/6 و6/صفر و6/1 والأسباني غييرمو غارسيا لوبيز على الفرنسي بينوا بيير 6/صفر و6/7 و6/1 و6/4 والروسي كاران خاشانوف على الكندي بيتر بولانسكي 7/6 و7/6 و6/4 والفرنسي ريشار جاسكيه المصنف 29 للبطولة على السلوفيني بلاز كافشتش 6/1 و6/4 و7/5 .وتغلب الفرنسي جايل مونفيس على الأسباني غومي مونار 6/3 و7/6 و6/4 والروسي دانييل ميدفيديف على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس 6/2 و6/7 و7/6 و6/4 والألماني يان لينارد شترف على الكوري الجنوبي سون وون كون 6/1 و6/2 و6/4 والإيطالي فابيو فونيني على الأرجنتيني هوراسيو زيبايوس 6/4 و6/4 و7/5 والأمريكي تيم سميتشك على الأسترالي أليكسي بوبرين 6/3 و6/7 و6/3 و6/3 والأمريكي تينيس ساندغرن على الفرنسي جيريمي شاردي 6/4 و7/6 و6/2 .

وفاز الأسباني فيرناندو فيرداسكو على مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت 6/1 و7/5 و7/5 والفرنسي جوليان بينيتو على الياباني تارو دانييل 6/7 و7/6 و6/4 و6/1 والألماني ماكسيميليان مارتيرير 6/صفر و6/3 و6/4 والمجري مارتون فوسوفيكس على المولدوفي رادو ألبوت 6/2 و6/3 و4/6 و7/5 والأرجنتيني نيكولاس كيكر على الأسترالي غوردن تومسون 6/3 و6/1 و4/6 و3/6 و6/3 والتشيكي ييري فيسيلي على مواطنه فاكلاف سافرانيك 6/4 و6/3 و6/3 .