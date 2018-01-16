﻿غلام مدافع نابولي يتوج بالكرة الذهبية

الجزائر – د ب أ: توج الدولي الجزائري فوزي غلام، مدافع نابولي الإيطالي، بجائزة الكرة الذهبية الجزائرية لموسم 2016/2017، التي تمنحها صحيفتا “الهداف” و”لوبيتور”.

وخلف غلام، زميله في المنتخب رياض محرز، نجم ليستر الانكليزي، الذي حصل على الجائزة في النسختين الماضيتين، حيث تقدم على ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي، وبغداد بونجاح لاعب السد القطري، وسفيان حني لاعب اندرلخت البلجيكي. وتسلم غلام، الكرة الذهبية من باولو مالديني، أسطورة ميلان الإيطالي الذي تم تكريمه بجائزة شرفية وبرنوس أبيض (بذلة تقليدية معروفة في الجزائر). وحصل المغربي بادو زاكي، المدرب السابق لشباب بلوزداد على جائزة أفضل مدرب. وحاز عبدالقادر صالحي، حارس شباب بلوزداد على جائزة أفضل حارس، وعبدالمؤمن جابو صانع ألعاب وفاق سطيف، على جائزة أفضل لاعب محلي. كما توج أحمد قاسمي، لاعب نصر حسين داي بجائزة أفضل هداف بتسجيله 14 هدفا الموسم الماضي. كما عادت جائزة أفضل لاعب صاعد إلى يوسف عطال، مدافع كورتريه البلجيكي. أما جائزة اكتشاف الموسم، فكانت من نصيب اسماعيل بناصر لاعب امبولي الايطالي، وادم وناس، لاعب نابولي. ونال وفاق سطيف حامل لقب الدوري، جائزة أفضل فريق، بينما احرز مشجعو شباب قسنطينة جائزة أفضل المشجعين. وجرى منح النجوم السابقين للمنتخب رابح ماجر ولخضر بلومي وصالح عصاد، جائزة “الكرة الذهبية الشرفية”.