﻿الدوري الإنكليزي: مانشستر يونايتد يُعمّق جروح ستوك بثلاثية وينفرد بالمركز الثاني

لندن – د ب أ: انفرد مانشستر يونايتد بوصافة الدوري الإنكليزي عبر الفوز على ضيفه ستوك 3/صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وتقدم الإكوادوري انطونيو فالينسيا بهدف في الدقيقة التاسعة ثم أضاف الفرنسي انتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 38 قبل أن يختم البلجيكي روميليو لوكاكو التسجيل في الدقيقة 72. الفوز رفع رصيد يونايتد إلى 50 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر ومتقدما بفارق ثلاث نقاط على ليفربول وتشلسي الثالث والرابع على الترتيب. وعلى الجانب الأخر تزايد موقف ستوك تعقيدا بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث من القاع. وأعلن ستوك تعيين بول لامبرت مدربا للفريق، بعقد لعامين ونصف العام، ليحل محل مارك هيوز الذي أقيل عقب الهزيمة المفاجئة أمام كوفنتري في كأس الاتحاد في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري. وخاض ستوك المباراة على ملعب “أولد ترافورد” تحت قيادة المدرب المؤقت إيدي نيدزويكي، على أن يتولى لامبرت مهام المنصب بعدها. وبدأت المباراة بمحاولات هجومية من يونايتد بحثا عن تسجيل هدف السبق. وبالفعل نجح فالينسيا في إحراز هدف التقدم في الدقيقة التاسعة بعدما تلقى تمريرة رائعة من بول بوغبا ليفلت فالينسيا من الرقابة ويسدد بشكل رائع في الشباك. وحاول ستوك أن يعيد تنظيم صفوفه بحثا عن هدف التعادل الذي كاد أن يأتي عبر تصويبة قوية من شيردان شاكيري، لكن ديفيد دي خيا حارس يونايتد تصدى له بثبات. ولاحت فرصة جديدة لستوك عن طريق ستيفن أيرلاند بعدما تهيأت له الكرة من شاكيري ليسدد كرة قوية لكنها ضلت طريقها للشباك. وحاول بوغبا أن يجرب حظه بتسديدة بعيدة المدى لكن الكرة وصلت سهلة في أحضان حارس ستوك جاك باتلاند. ورد ستوك بهجمة خطيرة انتهت بتمريرة رائعة من موريتز باور إلى بيتر كراوتش الذى هيأ الكرة برأسه إلى إيريك ماكسيم شوبو موتينغ ليسدد الأخير في المرمى الخالي لكن الكرة بغرابة شديدة ارتطمت بأحد مدافعي يونايتد وخرجت إلى ركنية. وجاءت الدقيقة 38 لتشهد الهدف الثاني عن طريق انتوني مارسيال الذي تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء من بول بوغبا ليسدد بشكل مباشر بقدمه اليمنى في الشباك. وكاد شاكيري أن يرد بهدف لستوك في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عبر تسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء ولكن دي خيا أبعد الكرة بأطراف أصابعه لركنية. وبعد مرور ربع ساعة من بداية الشوط الثاني كان مارسيال قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني له والثالث ليونايتد بعدما انفرد تماما بمرمى ستوك لكنه سدد بغرابة شديدة في أحضان الحارس باتلاند. وضاعت فرصة جديدة ليونايتد عن طريق الإسباني خوان ماتا الذي تلقى تمريرة رائعة من جيسي لينغارد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار المرمى مباشرة. وسجل ماتا هدفا ثالثا في الدقيقة 68 لكن تم الغاؤه بداعي التسلل. وتمكن لوكاكو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعدما تلقى تمريرة ذكية من مارسيال داخل منطقة الجزاء ليخدع دفاع ستوك ويسدد في الشباك. ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة ليخرج يونايتد فائزا بثلاثية.