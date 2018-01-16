﻿«المهرجون» يطالبون بخفض الأسعار في تونس!

تونس – «القدس العربي» : ابتكر نشطاء تونسيون شباب أسلوبا طريفا للتعبير عن رفضهم لقانون المالية الجديد، حيث استخدموا أزياء وأقنعة مهرجين للتهكم على قوات الأمن، التي حاولت تفريق احتجاجاتهم بشدة.

ونشر الناشط أيوب الجوادي، عضو حملة «فاش نستناو» (ماذا ننتظر) صورا للمتظاهرين «المهرجين»، وكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»: «شكل احتجاجي جديد في إطار حملة فاش نستناو. اليوم نرلت أول مجموعة من النشطاء المهرجين في العاصمة، وزّعوا بيانات الحملة ولعبوا مع الصغار والكبار، أدوا مشاهد فيها رسائل لقوات الشرطة والسياسيين، والقادم أجمل».

ولقيت الفكرة إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد النشطاء ويدعى عمر العيادي «القدرة على الإبداع هي رأس الحربة ضد هذا النظام. شكرا لكم على هذا الجديد»، وأضافت ناشطة أخرى تدعى كوثر العياري «برافو. الابداع والتغيير في طرق الاحتجاج فن يجلب المحتج الصامت»، فيما عبر البعض عن نيته المشاركة في طريقة الاحتجاج الفريدة.

وتطالب حملة «فاش نستناو»، التي أطلقها عدد من النشطاء الشباب قبل أيام الحكومة التونسية بسحب قانون المالية الجديد وكبح حدة الأسعار المرتفعة، وتعتمد عادة أسلوبا جديدا في الاحتجاج يعتمد على الحملات الافتراضية والكتابة على جدران المباني، فضلا عن توزيع المنشورات، وتحظى بدعم عدد كبير من الأحزاب السياسية والمنظات المدنية في تونس.