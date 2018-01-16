﻿السجن لساعي بريد لم يوزيع الرسائل

بوينوس ايرس ـ أ ف ب: أدخل ساعي بريد ارجنتيني يبلغ السابعة والأربعين السجن في باتاغونيا ليمضي عقوبة سنة وراء القضبان بعدما أدين بتهمة الامتناع عن توزيع الرسائل، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال مفوض الشرطة الفدرالية في روسون، مارسيلو فيلاسكيس إن المحققين عثروا في منزل مانويل غوتيريس على أكياس تحوي 19 ألف رسالة تحمل طوابع لم تسلم إلى الأشخاص المعنيين.

وتعود الوقائع إلى عام 2009 إلا أن الحكم على ساعي البريد في مدينة بويرتو مادرين الساحلــية في باتاغونيا التي يرتادها سياح يأتون لمشاهدة الحيتان الجــنوبية، لم يصدر إلا عام 2015 وكان ينص على السجن سنة مع وقف التنفـــيذ بعد إدانته بتهمة «حيازة رسائل بطريقة غير قانونية» وقد ثبتت محكمة الاستئناف الحكم.

لكن ساعي البريد لم يستجب لاستدعاءات القضاء الذي عمد إلى تحويل العقوبة الصادرة في حقه إلى السجن سنة مع النفاذ وأصدر مذكرة توقيف في حقه.

وأوقف عناصر الشرطة غوتيريس ولم يبد أية مقاومة واقتيد إلى سجن روسون في جنوب الأرجنتين.