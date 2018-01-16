﻿«علاج الأبقار السحرية» لإعادة مساجين الهند لصوابهم

نيودلهي ـ أ ف ب: تنوي ولاية في شمال الهند استخدام «سلطة الأبقار السحرية» لإعادة السجناء إلى الطريق القويم من خلال إقامة حظائر لهذا الحيوان المقدس في الديانة الهندوسية.

وأعلنت لجنة حكومية في منطقة هاريانا المحاذية لنيودلهي التي يديرها قوميون هندوس أنها تنوي شراء 600 بقرة في إطار هذا البرنامج الذي تقدر كلفته بـ 1.5 مليون دولار. وهي سمت هذا البرنامج «العلاج بالبقرة».

وتتوقع لجنة حماية الأبقار أن يكون لإقامة حظائر الأبقار في ستة سجون اعتبارا من الشهر المقبل تأثير إيجابي على النزلاء.

وقال باني رام مانغلا رئيس اللجنة «الأبقار جزء من الديانة الهندوسية وتتمتع بسلطة سحــرية على الذين يهتمون بها» متغنيا بـ«الفوائد الجمّة لهذه الفكرة».

وأكد أن حليب الأبقار يمكن أن «ينقــــي» في رأيه، السجناء في حين أن البراز والبول اللذين يعـــتقد أن لهـــما منافع منشطة، يمكن بيعهما في الأسواق المحلية.