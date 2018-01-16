﻿ملاحقة ألف شاب في الدنمارك نشروا تسجيلات جنسية لقاصرين عبر «فيسبوك»

ستوكهولم ـ أ ف ب: يلاحق أكثر من ألف شاب في الدنمارك بتهمة نشر تسجيلات لعلاقة جنسية بين مراهقين في سن الخامسة عشرة عبر شبكة «فيس بوك» على ما أعلنت السلطات.

ولجأت «فيسبوك» إلى السلطات الأمريكية بعد إخطارها بوجود تسجيلي فيديو وصورة عائدة لعام 2015 تظهر فتى وفتاة يقيمان علاقة جنسية بالتراضي.

وقد أُبلغت السلطات الدنماركية بالموضوع من جانب الشرطة الأوروبية «يوروبول».

ونشرت هذه الوثائق عبر الشبكة الاجتماعية بين 2015 وخريف عام 2017 وتم تشاركها من نحو 800 فتى و200 فتاة تراوحت أعمار غالبيتهم بين 15 عاما و20.

وأعلنت الشرطة أنها بدأت ملاحقات لجميع هؤلاء.

وقال لاو ثيغيسن كبير مفتشي الشرطة في نوردسيالاند (شمال) «إنها قضية واسعة ومعقدة جدا استغرق التحقيق فيها وقتا طويلا خصوصا بسبب العدد الكبير (للأشخاص) الملاحقين».