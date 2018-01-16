﻿العثور على 13 شقيقا وشقيقة احتجزهم والداهم في منزل في كاليفورنيا بعضهم مقيد بسلاسل

لوس انجليس ـ أ ف ب: أعلنت الشرطة الأمريكية أنها عثرت في منزل في كاليفورنيا على 13 شقيقا وشقيقة تراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما محتجزين من قبل والديهم داخل منزلهم فيما كان بعضهم مقيّدا بسلاسل ويتضورون جوعا ومتّسخين.

وأوقفت الشرطة الوالدين بتهمتي التعذيب وتعريض حياة أطفال للخطر وحددت كفالة قدرها تسعة ملايين دولار لكل منهما على ما أوضحت شرطة مدينة بيريس الواقعة على بعد ساعتين جنوب شرق لوس انجليس.

ولم يوضح ديفيد توربين (57 عاما) وزوجته لويز- آنا (49 عاما) حتى الآن لِمَ كان بعض من أطفالهم مقيدين بسلاسل الى أسرتهم في الظلمة الحالكة وسط رائحة كريهة.

وكانت إحدى الشقيقات وتبلغ 17 عاما وضعت حدا لمعاناة شقيقاتها وأشقائها بعدما تمكنت من الإفلات واتصلت صباح الاحد برقم الطوارئ 911 من هاتف محمول عثرت عليه في المنزل.

وأضافت الشرطة ان الفتاة كانت «هزيلة» وبدت وكأن عمرها لا يزيد عن 10 أعوام، وقد «أكدت ان أشقاءها وشقيقاتها الـ 12 محتجزون من قبل والديها داخل المنزل، وان بعضا منهم مقيّد بسلاسل وأغلال».

وعند وصولها إلى المنزل ظنت الشرطة للوهلة الأولى ان كل الأشقاء والشقيقات المحتجزين، قاصرون لكنها ما لبثت ان اكتشفت ان سبعة منهم بالغون تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، في حين ان البقية وعددهم ستة (بمن فيهم الفتاة التي أجرت الاتصال بالشرطة) قاصرون وأصغرهم فتاة لا يتجاوز عمرها العامين.

وفتحت أجهزة حماية الأطفال تحقيقا في الواقعة.

وجاء في موقع تابع لوزارة التربية المحلية ان ديفيد توربين يعمل مديرا في مدرسة خاصة في بيريس. والعنوان الوارد في الموقع هو نفسه الذي تعيش فيه العائلة. ونقلت صحيفة «لوس انجليس تايمز» عن سجلات رسمية ان الزوجين يقيمان في هذا المنزل منذ عام 2010 وقبلها في تكساس. وقد أعلنا إفلاسهما مرتين.

وفي صفحة على موقع فيس بوك باسم «ديفيد- لويز توربين» صورة تظهر الزوجين اللذين نشرت الشرطة صورتهما بعد توقيفهما، في حفل زواج.

في هذه الصورة يبدو الوالد مرتديا بزة رسمية وإلى جانبه زوجته بفستان عرس أبيض طويل، محاطين بـ 13ـ شخصا يبدو أنهم أطفال وشباب وقد ارتدت الفتيات الفستان البنفسجي نفسه باستثناء الطفلة التي ارتدت فستانا زهريا. اما الذكور فقد ارتدوا بزات داكنة مع قصة الشعر نفسها مثل الوالد.

وتظهر صور أخرى الزوجين وهما يتبادلان محبسين أمام رجل ارتدى زي الفيس بريسلي يحمل ميكروفونا في يده ما يذكر بزيجات لاس فيغاس.

وفي مجموعة الصور الموجودة على صفحة فيس بوك هذه يظهر الزوجان في حفل زواج آخر او ذكرى زواج باللباس نفسه ومع مقلد الفيس لكن في عام 2013 من دون الطفلة الأخيرة التي لم تكن قد ولدت بعد.

وفي إحدى الصور تظهر الوالدة مستلقية على العشب الأخضر ممسكة بطفلتها الرضيعة التي ارتدت فستانا كتب عليه «امي تحبني».

وفي صورة ثالثة نشرت في نيسان/أبريل 2016 يظهر الزوجان محاطين بأولادهما الـ 13 وقد ارتدى هؤلاء جميعا سراويل جينز وتي شيرت حمراء تحمل كل واحدة رقما يصنفهم حسب العمر على ما يبدو وقد ووقفوا مبتسمين امام عدسة الكاميرا.

وقال أحد الجيران خوليو رييس (28 عاما) وقد بدا عليه الذهول «رأينا مراهقين او ثلاثة العام الماضي وهم يجزون العشب ويضعون زينة الميلاد. لم أكن لأتصور أن شيئا من هذا القبيل يجري» وراء جدران المنزل.

وأضاف «أنا مصدوم فعلا، فأنا أب لطفلة ومن الفظاعة أن يحدث هذا في مجتمعنا».