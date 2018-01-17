الجولاني يعرض “مصالحة شاملة” ويدعو إلى “رص الصفوف” لصد هجوم قوات النظام
بيروت: عرض محمد الجولاني زعيم “هيئة تحرير الشام”، أبرز ائتلاف جهادي في سوريا، في تسجيل صوتي بث الثلاثاء على فصائل المعارضة “المصالحة الشاملة” ودعاها إلى “رص الصفوف” للتصدي للهجوم الواسع الذي تشنه قوات النظام على محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.
وهو أول تسجيل يبث للجولاني منذ إعلان روسيا في تشرين الاول/ اكتوبر انها تمكنت بواسطة غارة جوية من اصابته بجروح خطرة دخل على اثرها في غيبوبة وهو ما نفته “هيئة تحرير الشام” في حينه.
وكان الجولاني يتزعم “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقا) قبل أن ينضوي هذا التنظيم مع تنظيمات جهادية اخرى في ائتلاف حمل اسم “هيئة تحرير الشام” وتولى الجولاني لاحقا قيادته العامة.
ومنذ اشهر تسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة ادلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المقاتلة على مناطق أخرى محدودة من المحافظة التي تشهد منذ 25 كانون الاول/ ديسمبر معارك عنيفة بين الجيش السوري من جهة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى من جهة ثانية.
وقال الجولاني في التسجيل الذي بثته الهيئة “مئة يوم ونحن نخوض معركة من أشد المعارك على كامل الصعد”.
ومنذ فترة طويلة يمتنع بعض من فصائل المعارضة عن القتال الى جانب هيئة تحرير الشام لأسباب عديدة كان آخرها “مناطق خفض التوتر” التي اعلنت في سوريا وتشمل احداها محافظة إدلب وقد تم التوصل الى اتفاق بشأنها في أيار/ مايو 2017 في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وإذ حمّل الجولاني اتفاق استانا المسؤولية عن الهجوم الذي تشنه قوات النظام مدعومة بروسيا على ادلب، اكد انه بامكان الفصائل المعارضة “تجاوز هذه الأزمات اذا وحدت الجهود وتراصت الصفوف”.
واضاف “أننا مستعدون للتصالح مع الجميع وفتح صفحة جديدة عبر مصالحة شاملة”، داعيا إلى “أن ننشغل في اعدائنا اكثر من انشغالنا في انفسنا وخلافاتنا” لان هذه “مرحلة حرجة” في تاريخ الثورة السورية التي تقترب من دخول عامها السابع.
ويأتي تحرك قوات النظام باتجاه ادلب بعد انتهائها من آخر أكبر المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.
وترمي قوات النظام من هجومها الواسع على إدلب إلى السيطرة على ريف ادلب الجنوبي الشرقي وتأمين طريق استراتيجي محاذ يربط مدينة حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، بدمشق.(أ ف ب)
مصالحة مع من ؟؟؟ جبهة النصرة قامت بحرب الغاء لكثير معارضيها ….فات الاوان …الخطوة متأخرة جدا
ماذا يُطبخ في الخفاء ؟…
جبهة النصرة تخاف غدر الأتراك !
فالأتراك سيدخلون عفرين والثمن الذي سيدفعوه للروس هو بمقاتلة النصرة !!
يجب على الجميع رفع علم الثورة
ولا حول ولا قوة الا بالله
انتهى وقت الجدال أيها المدعو بالحولاني! فانتم لستم أهل لنصرة الشعب السوري, ولم يدعوكم الشعب السوري لنصرته على جميع الأحوال. ماذا جلبت لنا هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا؟ الخسارة تلو الأخرى هذا عدا عن ارتباطها بالقاعدة أحد أكبر التنظيمات الاجرامية في العالم وياللعار أن تلصقوا ذلك بنضال الشعب السوري. أن يتم استغلال محنة الشعب السوري لأهداف خاصة مرتبطة بتنظيمات إجرامية هو عار وكل العار. ومن ثم لقد قاتلتم الجيش الحر أكثر مما قاتلتم النظام, هل نتذكر كيف سيطرتم على ادلب!. أعتقد أن أهم خطوة هي أن ترحل هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة عن الشعب السوري وتتركه يقاوم بجيشة الحر, وعندها سيكون هناك امل للتخلص من هذا النظام الاجرامي, ولنا الله ومالنا غيرك ياالله.
ندعو اخواننا المجاهدين في سوريا الى الوحدة الصادقة لمواجهة العدوان الروسي – الايراني و ان يتبرءوا من كل الولاءات الا الولاء لله سبحانه و تعالى و ان يكونوا يدا واحدة على من عاداهم وان معركة اليرموك التي قادها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه درس لكم و الا فاعلموا ان التاريخ لن يرحمكم و سيلعنكم لانكم كنتم سببا في ضياع ارض الاسلام.
قال تعالى:
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63) الانفال
صدق الله العظيم
رحمة الله على الشهداء والصحة للمصابين والمرضى وفرج الله عن المساجين ورد الله الغائبين عن أهليهم
ولا حول ولاقوة الا بالله