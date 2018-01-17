بعد تعليقه عن “الدول القذرة”.. ترامب يريد مهاجرين “من كل مكان”

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد مهاجرين “من جميع أنحاء العالم”، بعدما تردد أنه وصف بعض الدول التي يخرج منها عدد كبير من المهاجرين بـ”القذرة”.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال ظهوره مع ضيفه رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف: “أريدهم أن يأتوا من كل مكان”.

تصريحات ترامب جاءت في معرض رده على مراسل سأله عما إذا كان يريد المزيد من المهاجرين من النرويج.

وفي أعقاب زيارة قامت بها رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبيرج الأسبوع الماضي، قيل إن الرئيس أبلغ أعضاء في مجلس الشيوخ خلال اجتماع خاص أنه يتعين على الولايات المتحدة قبول المزيد من النرويجيين بدلا من “الدول القذرة” في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

ونفى ترامب أنه استخدم ذلك التعبير، مؤكدا أنه “ليس عنصريا”، في حين أكده عضو بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي المعارض وعضو على الأقل من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الأمن الداخلي، إن نحو ثلاثة أرباع الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب في الولايات المتحدة منذ 2001، هم مواطنون ولدوا خارج البلاد.

وقالت الوزارة إنه منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، أدين 549 شخصا في “اتهامات دولية تتعلق بالإرهاب” في محاكم اتحادية.

وأضافت الوزارة أن من بين هؤلاء هناك 402 شخص أو 73% مولودون في الخارج.

وقالت الوزارة إنه خلال تلك الفترة تم إقصاء 1716 مواطنا أجنبيا من البلاد لـ “اعتبارات خاصة بالأمن القومي”. (د ب أ)