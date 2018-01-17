إصابة 70 فلسطينياً خلال مواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة

قلقيلية: أصيب 70 فلسطينياً، بجراح وبحالات اختناق، في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، خلال تصدي أهالي بلدة فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، لمحاولة عشرات المستوطنين اقتحامها بحماية من الجيش الإسرائيلي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحافي، إن طواقمها تعاملت مع 70 مصاباً بجراح إثر إصابتهم بالرصاص المطاطي، وبحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية (شمال)، في ساعة مبكرة من فجر اليوم.

وأفاد شهود عيان، قوله إن مواجهات عنيفة اندلعت على مدخل بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية (شمال)، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف إن أهالي البلدة تصدوا لمحاولة اقتحامها من قبل المستوطنين، حيث أشعلوا النار في إطارات المركبات الفارغة، وأغلقوا الطرقات بالحجارة والحاويات، ورشقوا المركبات بالحجارة.

وأشار إلى ان الجيش الإسرائيلي تدخل لتوفير الحماية، وأغلق المدخل الرئيسي للبلدة بوابة حديدة ومنع السكان من المرور عبرها.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية احتجاجات غاضبة، منذ اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الماضي، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة. (الأناضول)