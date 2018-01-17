مستوطنون يعطبون مركبات فلسطينية ويخطون شعارات معادية للعرب قرب القدس

القدس المحتلة- قيس أبو سمرة: أعطب مستوطنون، فجر الأربعاء، إطارات مركبات فلسطينية وخطوا شعارات معادية للعرب، في بلدة بيت إكسا، شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بحسب سكان محليين.

وقال بلال غيث (أحد السكان)، لمراسل الأناضول، إن مستوطنين اقتحموا البلدة وأعطبوا إطارات عشر مركبات، وخطوا عليها شعارات معادية للعرب.

وخط المستوطنون شعارات منها “الموت للعرب”، وبتوقيع من جماعات “تدفيع الثمن” المتطرفة، بحسب المصدر ذاته.

ولفت إلى أن البلدة التي تقع خارج جدار الفصل الإسرائيلي سبق أن تعرضت لعدة اعتداءات من قبل المستوطنين، منها إحراق مركبات، واعتداء على مسجد البلدة.

و”تدفيع الثمن” هو تنظيم متطرف من المستوطنين الإسرائيليين ينفذ هجمات ضد ممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والمدن والقرى العربية داخل إسرائيل. (الأناضول)