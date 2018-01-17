لجنة شعبية فلسطينية تطالب بمضاعفة الدعم العربي والإسلامي والدولي لأونروا

غزة: طالبت “اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار” الأربعاء الدول العربية والإسلامية والأجنبية بمضاعفة مساهماتها المالية في دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في ظل تقليص الدعم الأمريكي لها.

وشددت اللجنة في بيان صحفي على وجوب التحرك العاجل لـ”تلافي مخاطر العجز الناتج عن التقليص الأمريكي لدعم أونروا وتجنب المعاناة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين التي ستتضاعف نتيجة القرار”.

واعتبرت اللجنة أن تقليص الدعم الأمريكي لأونروا “بمثابة إعلان حرب على اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين للمساعدة الإغاثية والطبية والتعليمية وبكافة جوانبها”.

ونبهت اللجنة الشعبية إلى أن “معاناة اللاجئين الفلسطينيين متزايدة ومتفاقمة أصلاً سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية ومخيمات الشتات وحياتهم غاية في الصعوبة والمأساوية”.

يأتي ذلك فيما أعلن مفوض عام الأونروا بيير كرينبول أن الوكالة الدولية “تواجه حاليا الأزمة المالية الأكبر في تاريخها” في ظل تقليص الدعم الأمريكي لها ومواجهتها عجزا متصاعدا في موازنتها المالية أصلا.

وحذر كرينبول في بيان من أن تقليص الدعم الأمريكي “سيؤثر على الأمن الإقليمي في وقت يشهد العديد من المخاطر والتهديدات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة ذلك الخطر المتمثل في ازدياد التطرف”.

وحث مفوض عام الأونروا على إطلاق حملة تبرعات عالمية خلال الأيام القليلة القادمة لتشكل تمثيلاً وإطاراً للالتزام الشامل بالحفاظ على مدارس وعيادات أونروا مفتوحة خلال العام 2018 وما بعده.(د ب أ)