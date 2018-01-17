مستشار حراسة الأراضي المقدسة: لا سلام في المنطقة بدون حل عادل لقضية القدس

الأقصر: أكد مستشار حراسة الأراضي المقدسة بفلسطين الأب إبراهيم فلتس، أنه لا سلام في المنقطة بدون حل عادل لقضية القدس .

وقال فلتس، على هامش مشاركته بمؤتمر الأزهر الدولي لنصرة القدس، والذى انطلق بالقاهرة الأربعاء ، إن مسلمي القدس ومسيحييها يقدرون لشيخ الأزهر أحمد الطيب ، جهوده الكبيرة في الدفاع عن القدس، واستعادة وعي العالم أجمع، بتلك القضية، وسعيه الدائم لتأكيد الهوية العربية للقدس .

وأضاف أن هذا المؤتمر هو الأكبر من نوعه، لنصرة القدس ومقدساتها، وأنه على ثقة بأن المؤتمر سيقدم الكثير من الدعم للقضية الفلسطينية وقضية القدس خاصة وأن منظميه حرصوا على دعوة ممثلي الديانات الثلاث الإسلام ، والمسيحية واليهودية، للمشاركة بجلسات المؤتمر، بجانب رؤساء الكنائس بالشرق الأوسط، وشخصيات دينية كبرى من مختلف بلدان العالم.

وأكد فلتس أن القدس أكبر من أن تكون عاصمة لإسرائيل، وأن حل قضية تلك المدينة المقدسة، هو مفتاح الحرب والسلام بالمنطقة، وأنه بدون حل قضية القدس، لن يكون هناك سلام.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أضاع فرصة تاريخية كانت أمامه ليسجل اسمه في سجل التاريخ، مناشداً الرئيس الأمريكي إعادة النظر في موقفه وقراره بشأن مدينتهم التاريخية.

يذكر أن الأب إبراهيم فلتس، ولد بمدينة الإسكندرية المصرية ، وهو أحد الشخصيات البارزة في الكنيسة الفرنسيسكانية التي تتولى عملية التصدي للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية، وهو حاصل على وسام البابا القديس يوحنا بولس الثاني، ويتمتع بشعبية وتقدير واسعة في إيطاليا وفلسطين، ومنحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس،مواطنة الشرف الفلسطينية، وذلك تقديراً لجهوده الانسانية في خدمة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، وتثميناً لما كرسه عبر مسيرته من عمل مخلص من أجل نصرة العدل والسلام في الاراضي المقدسة.

كما يقوم الأب إبراهيم فلتس، عبر الرهبنة الفرنسيسكانية، ومؤسسة يوحنا بولس الثاني، بالانخراط منذ سنوات في العمل على إحداث تقارب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دون المساس بالثوابت والحقوق الفلسطيينية، وإرسال مجموعات من شباب فلسطين وإسرائيل، في دورات دراسية إلى إيطاليا واليابان، لدراسة وترسيخ قيم السلام، وقبول الآخر ومختلف القيم الإنسانية النبيلة.

وأوضح فلتس أن هنا عملاً يجري على الأرض لنشر السلام بين الجانبين، بما يحقق وقفا للعنف ويقر الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وأن هناك مؤسسات إسرائيلية تعمل معهم على تحقيق السلام، دون النظر لسياسات الحكومات الإسرائيلية. (د ب أ)