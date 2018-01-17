العاهل السعودي يأمر بإيداع ملياري دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني

الرياض: أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاربعاء بإيداع ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الإربعاء أن توجيهات صدرت من الملك سلمان بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أمريكي.

وأشارت الى أن ذلك يأتي “في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في اليمن لاسيما سعر صرف الريال اليمني مما سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين”.

وتؤكد المملكة العربية السعودية على استمرار دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.

وقالت الوكالة إن الوديعة السعودية في البنك اليمني تأتي “انطلاقاً من اهتمام المملكة برفع المعاناة عن الشعب اليمني ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك”.

ويأتي قرار الدعم السعودي الأربعاء عقب الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى مساء الثلاثاء بولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تناولا خلاله عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية بجوانبها ومجالاتها المختلفة.

وقال بيان رسمي إن “الرئيس اليمنى وضع ولى العهد أمام التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها اليمن، وأيضا تطرق الاتصال إلى مواقف المملكة الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف والتأكيد على مواصلة هذا الدعم”.(د ب أ)