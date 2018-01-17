الجامعة العربية تنتقد قرار أمريكا تعليق مساعدات للفلسطينيين

القاهرة: انتقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأربعاء، قرار الولايات المتحدة تعليق نحو نصف المساعدات المبدئية التي خططت تقديمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت الخارجية الأمريكية الثلاثاء إنها ستقدم 60 مليون دولار لأونروا لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى في الوقت الراهن، قائلة إن على وكالة الإغاثة إجراء إصلاحات لم تحددها.

وقال أبو الغيط في كلمة أمام مؤتمر دولي ينظمه الأزهر حول القدس “هذا القرار لا يأتي بمعزل عن قرار (الولايات المتحدة) الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. هذا القرار يستهدف التعليم الفلسطيني.. الصحة الفلسطينية.. إلغاء قضية اللاجئين”.

ويأتي الإعلان عن خفض المساعدات الأمريكية للفلسطينيين بعد أسبوعين من تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جدوى مثل هذا التمويل. (رويترز)