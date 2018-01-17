الرئيس عباس يدعو لـ”شد الرحال” إلى القدس المحتلة

القاهرة – “القدس العربي” – تامر هنداوي: دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العرب إلى زيارة القدس، وقال في كلمته في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الأربعاء، إن زيارة القدس ليست تطبيعاً مع الاحتلال أو اعترافاً بسلطته.

وأضاف عباس:”ادعوا الجميع الى زيارتها وعدم ترك الفلسطينيين وحدهم امام الاحتلال الغاشم”.

واعتبر عباس، ان مقاطعة القدس تضيف للاحتلال، وأن زيارة السجين ليست تطبيعاً مع السجان، متسائلاً “كيف يصمد الفلسطيني وسط المقاطعة؟”، وقال “إن التواصل العربي والإسلامي مع فلسطين والفلسطينيين ومع مدينة القدس وأهلها على وجه الخصوص هو دعم لهويتها العربية والإسلامية وليس تطبيعاً مع الاحتلال أو اعترافاً بشرعيته”.

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس بمشاركة ممثلين من 86 دولة، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ويستمر على مدار يومين.