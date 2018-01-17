منتج باب الحارة في تسريب جديد “مثير للسخرية” من برلمان الأسد

“القدس العربي”: أثار تسريب جديد مسجل لعضو مجلس الشعب السوري النائب محمد قبنض، سخرية زملائه والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي منه، قال فيه إن بعض “الشهداء يأتون إلى رجال الأعمال”، ما أثار موجة سخرية من قبل زملائه في المجلس.

وقام أحد أعضاء مجلس الشعب بتصحيح عبارة قبنض بالقول “إنه يقصد شهداء أحياء أي الجرحى”.

وسخر ناشطون من محمد قبنض، الشخصية المثيرة للجدل، الذي برز في الآونة الأخيرة استحواذ شركته على إنتاج مسلسل باب الحارة.

وبرز إسم قبنض أيضا بخلافاته الحادة مع الفنانين، إذ بدأ خلافه مع مخرج “باب الحارة”، بسام الملا، وانتقل ليدخل في معركة قضائية مع الفنان ياسر العظمة، ويتهمه الفنان حسام تحسين بك بمنع أحد مسلسلاته من العرض.

ويعرف محمد قبنض، الذي ينحدر من مدينة حلب، بأنه رجل أعمال عاد قبل سنوات من لندن بثروة كبيرة، استخدمها بعد اندلاع الثورة في دعم المليشيات الموالية للنظام، ما منحه حصانة في عدة قضايا مرفوعة ضده.

وفي تسريب سابق أيضا، بدا واضحا استهزاء أعضاء بمجلس الشعب بزميلهم، وسط ضحكات عدد منهم. بعدما وقوع قبنض في أخطاء فادحة، مثل قوله “القوات الرادفة” بدلا من “الرديفة”، ليصححها أحد زملائه له.

ودعا قبنض من خلال التسجيل، إعلام النظام السوري إلى تكثيف “التطبيل والتزمير” وقال: “تحية لإعلامنا الكبير، الإعلام الوطني الكبير، الذي فضح الكذب أمام الإعلام الكبير (الجزيرة) و(العربية)، والإعلام ضروري والطبل الزمر ضروري هو الشي اللي بقوي شعبنا وبقوي الناس″.