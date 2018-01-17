الإحتلال الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني في القدس

القدس: هدمت جرافات تابعة لبلدية الإحتلال الإسرائيلية في القدس، الأربعاء، منزلاً في بلدة بيت حنينا، شمالي القدس المحتلة؛ بدعوى عدم الترخيص.

وأفادت مصادر صحافية أن الشرطة الإسرائيلية حاصرت المنطقة خلال عملية هدم المنزل، الذي يقع في منطقة “واد الدم”، ويعود للمواطن وليد حداد.

وكثفت إسرائيل في السنوات الأخيرة من عمليات الاستيطان الإسرائيلي وهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية.

وتهدم البلدية الإسرائيلية المنازل بواسطة آلياتها، بحجة البناء غير القانوني، أو تقوم بإجبار المقدسيين على هدمها بأنفسهم، كي لا يتحمّلوا تكاليف الهدم الباهظة في حال قامت البلدية بذلك. (الأناضول)