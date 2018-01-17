مقتل ضابط شرطة مصري وإصابة خمسة جنود بانفجار في شمال سيناء

القاهرة: أفاد مصدر أمني مصري بمقتل ضابط شرطة وإصابة خمسة جنود الإربعاء جراء تفجير عبوة ناسفة في مدينة العريش بشمال سيناء.

وقال المصدر الأربعاء إن “النقيب شرطة ياسر جنينة (32 عاما) خبير المفرقعات بمديرية أمن شمال سيناء استشهد وأصيب خمسة جنود شرطة بشظايا متفرقة بالجسد في تفجير مسلحين تكفيريين عبوة ناسفة في سيارة التشويش الخاصة بالكشف عن المفرقعات اثناء سيرها علي طريق العريش الدولي باتجاه مدينة بئر العبد أمام شركة ملاحات سبيكة”.

وأشار إلى أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفي العريش وجاري تمشيط المنطقة بحثا عن عبوات ناسفة أخري.(د ب أ)