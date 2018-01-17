مسؤول فلسطيني: رسالة الإحالة للجنايات الدولية جاهزة للتنفيذ

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رسالة الإحالة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية جاهزة للتنفيذ، تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني.

وقال عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون “العلاقات متعددة الأطراف”، إن “الخارجية الفلسطينية” بانتظار قرار يصدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتقديم “الإحالة” للمحكمة.

وتابع :”الإجالة جاهزة، وستقدم فور إصدار قرار من اللجنة التنفيذية بهذا الشأن”.

وكان أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قال في وقت سابق في تصريحات صحافية، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً لها بالقريب العاجل، لتضع خطة عملية ملموسة، وآليات لتطبيق قرارات المجلس المركزي.

ومساء الاثنين الماضي قرر المجلس المركزي الفلسطيني، إحالة قضايا: الاستيطان، والمعتقلين بسجون إسرائيل، و”العدوان” الإسرائيلي على قطاع غزة، للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار “حجازي” إلى أن فلسطين تقدم بلاغات بشكل شهري حول الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

وقال:” قبل ثلاث سنوات فتحت المدعية العامة للمحكمة (فاتو بنسودا) دراسة أولية في جرائم الاستيطان والحرب على قطاع غزة، وحتى اليوم لم تبدأ بالتحقيق فيها”.

وأشار إلى أن فلسطين ستحث المدعية العامة للبدء بالتحقيق في تلك الانتهاكات التي تعتبر جرائم حرب بحسب ميثاق “روما”.

وأوضح أن مجلس حقوق الإنسان سيناقش في شهر مارس/ شباط القادم مسألة الشركات التي تعمل في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد وقّع نهاية ديسمبر/كانون الأول2014 على ميثاق روما وكل الملحقات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015. (الأناضول)