استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وقالت الوكالة، إن الشاب أحمد نصر جرار (22 سنة)، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة واد برقين، غرب مدينة جنين.

بدورها قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إنها بلغت رسميا من قبل الارتباط الفلسطيني (الجهة المختصة بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي) باستشهاد فلسطيني. ولم تورد “الوزارة” مزيدا من التفاصيل.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافات، تحاصر منزل المواطن نصر جرار في حي وادي برقين في المدينة.

وأضاف الشهود، إن الجيش أغلق المنطقة، وسمع ذوي إطلاق نار بين الفترة والأخرى، دون ذكر أسباب حصار المنزل.

وفي ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، قالت الشرطة الإسرائيلية، إن اشتباكا مسلحا وقع في مدينة جنين، بين قوة من الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

وأفادت الشرطة، في بيان لها، بوقوع إصابات جراء الاشتباك، دون أن توضح إن كان المصابين من القوة الإسرائيلية أم المسلحين الفلسطينيين. ولم تذكر الشرطة أسباب الاشتباكات.

ونُقل عن شهود عيان، بأن عناصر الوحدة اقتحموا محطة وقود في المدخل الجنوبي للمدينة، واعتقلوا عاملين اثنين فيها، وصادروا كاميرات المراقبة.

(الأناضول)