﻿رالي داكار: بيترهانسيل يفوز بالمرحلة العاشرة من سباقات السيارات

بيلين (الأرجنتين) – د ب أ: فاز الفرنسي ستيفان بيترهانسيل، سائق فريق بيجو، بالمرحلة العاشرة لمنافسات السيارات برالي داكار التي أقيمت بين مدينتي سالتا وبيلين في الأرجنتين.

ورغم فوز بيترهانسيل بهذه المرحلة، احتفظ زميله في بيجو، الإسباني كارلوس ساينز، بصدارة الترتيب العام لسائقي سباقات السيارات. وشهدت المرحلة العاشرة من سباقات الدراجات البخارية لرالي داكار انسحاب الفرنسي ادرين فان بيفرين، سائق ياماها، الذي كان يتصدر السباق حتى تعرضه لحادث قبل ثلاثة كيلومترات من خط النهاية. ونجح بيترهانسيل بعد فوزه بهذه المرحلة من تقليص الفارق الزمني بينه وساينز، الذي أنهى السباق في المركز الثالث واحتفظ بفارق 50 دقيقة و35 ثانية على قمة الترتيب العام وذلك بعد أن تمكن السائق الفرنسي في تقليص 13 ثانية من الفارق الزمني بينهما. واحتفظ القطري ناصر العطية، سائق تويوتا، بعد انتهاء منافسات المرحلة العاشرة، التي كان 75 بالمئة من مسارها بين الكثبان الرملية، بالمركز الثالث في الترتيب العام متأخرا بفارق ساعة و12 دقيقة و46 ثانية عن السائق الإسباني. وفي منافسات الدراجات البخارية، استغل النمساوي ماتياس فالكنر، سائق فريق «كيه تي إم»، مغادرة فان بيفرين للسباق ليفوز بالمركز الأول والقفز إلى صدارة الترتيب العام بفارق 39 دقيقة و42 ثانية عن الإسباني خوان باريدا، سائق هوندا. وحل فالكنر في المركز الأول لسباق الدراجات البخارية يليه السائقان التشيلي بابلو كوينتانيا (فريق هوسكفارنا) والإسباني جيرارد فاريس (كيه تي إم) في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.