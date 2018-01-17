إسبانيول يفاجئ برشلونة ويهزمه بهدف في ذهاب كأس ملك إسبانيا

حقق فريق إسبانيول، الأربعاء، مفاجأة بالتغلب على ضيفه برشلونة بهدف نظيف، في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وأهدر لاعبو الفريقين العديد من الفرص طوال شوط المباراة الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 61 ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة، أهدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

واستمر بعدها مسلسل إضاعة الفرص، إلى أن جاءت الدقيقة 88، عندما نجح أوسكار ميليندو في تسجيل هدف التقدم لإسبانيول.

وفشلت جميع محاولات الفريق الكتالوني في الدقائق المتبقية من اللقاء من تسجيل التعادل، ليخرج إسبانيول فائزًا باللقاء.

وبذلك يحتاج برشلونة للفوز بفارق أكثر من هدف في لقاء الإياب، الذي سيقام على ملعب “كامب نو”، للتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

إشبيلية يهزم أتليتكو مدريد ويقترب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

اقترب فريق إشبيلية، الأربعاء، من التأهل للمربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتغلب إشبيلية على مضيفه أتليتكو مدريد بهدفين لهدف في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة المحلية.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة وترجمتها إلى أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الدقيقة 73 تمكن دييغو كوستا من تسجيل هدف التقدم لأتليتكو مدريد.

ولم يمر على هدف التقدم طويلًا، فبعدها بست دقائق أدرك إشبيلية التعادل عبر ميغيل أنخيل مويا، وبعدها أضاف الأرجنتيني خواكين كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 88.

بذلك، يكفي إشبيلية التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أقل من 2-1 في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى نصف النهائي.

وفي مباراة ثانية، فاز فالنسيا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف ضمن منافسات الدور ذاته.

وسجل ثنائية فالنسيا، البرتغالي غونزالو غويديس ورودريغو مورينو في الدقيقتين 73 و82، بينما جاء هدف ألافيس الوحيد عبر روبين سوبرينو في الدقيقة 66.

بذلك، يكفي فالنسيا التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 2-1 في لقاء الإياب الذي للتأهل إلى نصف النهائي.

(الأناضول)