﻿بارديه: فروم يجب ألا يشارك في أي منافسات إلى حين انتهاء التحقيقات!

باريس – رويترز: قال رومان بارديه الذي صعد لمنصة التتويج مرتين في سباق فرنسا للدراجات أمس، إن البطل كريس فروم يجب أن يبعد نفسه عن السباقات لحين انتهاء التحقيق في سقوطه في اختبار للمنشطات في سباق اسبانيا العام الماضي.

وبات فروم بطل سباق فرنسا أربع مرات، والذي نفى ارتكاب أي مخالفة، مهددا بالتجريد من لقب سباق اسبانيا بعد ظهور معدلات مرتفعة للغاية من مادة تستخدم في علاج الربو في عينة بول أخذت منه خلال السباق في سبتمبر/أيلول. وقال الفرنسي بارديه الذي احتل المركز الثاني خلف البريطاني فروم في 2016 والمركز الثالث العام الماضي: «لا أرى حقا كيف سيشارك فروم في السباقات كما لو أن شيئا لم يحدث. نظرا لان فريق فروم سكاي لا يقوم بأي شيء، فانه لا يوجد ما يحول دون أن يتخذ المتسابق خطوة إلى الخلف حتى يصدر القرار من السلطات». وتمنى بارديه أن يتوصل الاتحاد الدولي للدراجات إلى نتائج قبل انطلاق سباق فرنسا المقبل بعد أقل من ستة أشهر من الآن. وتابع: «إذا لم يحدث هذا ستكون صورة السباق وسمعة الرياضة كارثية… ستكون مهزلة».