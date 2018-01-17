﻿نادال يجتاز عقبة ماير ويرافق كيريوس وتسونغا إلى الدور الثالث

ملبورن – د ب أ: اجتاز الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا، اختبارا جديدا في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بالفوز على الأرجنتيني ليوناردو ماير وتأهل بجدارة إلى الدور الثالث.

وتغلب نادال على ماير 6/3 و6/4 و7/6 (7/4) في الدور الثاني، ويلتقي في الدور الثالث مع البوسني دامير جومهور المصنف 28، والذي أطاح بالأسترالي الشاب جون ميلمان 7/5 و3/6 و6/4 و6/1.

وواجه نادال اختبارا أكثر صعوبة مما واجهه في الدور الاول الذي تغلب فيه على الدومينيكاني استريلا بورجوس 6/1 و6/1 و6/1، لكنه تغلب ايضا على منافسه الأرجنتيني ماير في مباراة من ثلاث مجموعات فقط ليدخر اللاعب المتألق جهده للمباريات التالية في البطولة.

واستغرق نادال ساعتين و38 دقيقة ليطيح بماير المصنف 52 عالميا، ليؤكد تغلبه على الإصابة في الركبة اليمنى والتي عانى منها قبل السفر إلى أستراليا. وسبق لماير أن تغلب على نادال في مجموعة واحدة ببطولة أمريكا المفتوحة، التي توج نادال بلقبها في صيف 2017، لكنه لم يستطع الفوز بأي مجموعة أمس. وقال نادال، الفائز بألقاب 16 نسخة من بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى على مدار مسيرته، إن درجات الحرارة في ملبورن اليوم ستصل لنحو 40 درجة مئوية، مشيرا إلى أنه سيحرص على التدرب في ملاعب مغطاة. وأوضح: «أتمنى أن يغلق المنظمون سقف الملعب. إنها مسألة تتعلق بصحة اللاعبين… حتى وإن كنا نتمنى أحيانا أن نلعب في درجات الحرارة العالية، يكون الأمر خطيرا من الناحية الصحية عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة للغاية».

وأضاف: «لا أود أن أرى انسحابات. هذا يوفر للمشجعين مشاهد سيئة. لماذا لا يغلق السقف عندما تكون درجات الحرارة شديدة؟». وحجز البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الثالث، مقعده في الدور الثالث بالفوز الصعب 4/6 و6/2 و6/4 وصفر/6 و8/6 على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد المتأهل من الأدوار التمهيدية، ليلتقي في الدور الثالث مع الروسي أندري روبليف المصنف 30، والذي تغلب على القبرصي ماركوس باغداتيس 6/4 و6/7 (5/7) و6/4 و6/2 .وتغلب الكرواتي مارين شيليتش المصنف السادس، والفائز بالمركز الثاني في بطولة ويمبلدون، على البرتغالي جواو سوزا 6/1 و7/5 و6/2 ليلتقي في الدور الثالث مع الامريكي رايان هاريسون الذي تغلب على الأوروغواني بابلو كويفاس المصنف 31، 6/4 و7/6 (7/5) و6/4 .ولم يجد الإسباني بابلو كارينو بوستا المصنف العاشر، أي صعوبة في العبور إلى الدور الثالث بعدما انسحب منافسه الفرنسي جيل سيمون في وسط المباراة للإصابة. وكان بوستا متقدما 6/2 و3/صفر قبل انسحاب سيمون، ويلتقي في الدور الثالث مع جيل مولر لاعب لوكسمبورغ المصنف 23 والذي أنهى مغامرة التونسي مالك الجزيري بالتغلب عليه 7/5 و6/4 و6/7 (5/7) و3/6 و6/2. وتأهل الإيطالي أندرياس سيبي بالتغلب على الياباني يوشيتا نيشيوكا 6/1 و6/3 و6/4 ليلتقي في الدور الثالث مع الكرواتي إيفو كارلوفيتش الذي تغلب على الياباني يوشي سوغاياتا 7/6 (7/3) و6/7 (3/7) و7/5 و4/6 و12/10 في مباراة استغرقت أربع ساعات و33 دقيقة.

وأصبح كارلوفيتش أكبر لاعب سنا يصل للدور الثالث في أستراليا المفتوحة منذ نجح كين روزوول في هذا عام 1978 عندما كان في الرابعة والأربعين من عمره. ويحتفل كارلوفيتش في شباط/فبراير المقبل بعيد ميلاده التاسع والثلاثين. وفاز البريطاني كيلي إدموند على دينيس إستومين لاعب أوزبكستان 6/2 و6/2 و6/4 ليلتقي في الدور الثالث مع الجورجي نيكولاس باسيلاشفيلي الذي تغلب على روبن بيملمانز 7/5 و6/1 و6/3 .وتأهل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف الخامس عشر بالفوز على الكندي دينيس شابوفالوف 3/6 و6/3 و1/6 و7/6 (7/4) و7/5، ويلتقي في الدور الثالث مع الأسترالي نك كيريوس المصنف السابع عشر والذي تغلب على الصربي فيكتور ترويشكي 7/5 و6/4 و7/6 (7/2). وتغلب الأرجنتيني دييغو شفارتزمان المصنف 24 على النرويجي كاسبر رود المتأهل من الأدوار التمهيدية 6/4 و6/2 و6/3 ليلتقي في الدور الثالث مع الاوكراني ألكسند دولغوبولوف الذي تغلب على الأسترالي ماتيو إيبدن 7/6 (7/صفر) و6/3 و6/4 .