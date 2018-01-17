﻿كأس انكلترا : ليستر يفوز بعد أول هدف عن طريق حكم الفيديو في البلاد

لندن – رويترز: أحرز كليشي إيهيناتشو مهاجم ليستر أول هدف في كرة القدم الإنكليزية بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد ليجتاز فريقه الدور الرابع في كأس الاتحاد بعد الفوز 2-صفر على فليتوود المنتمي للدرجة الثانية في لقاء الإعادة.

وفي بداية الأمر احتسب تسلل على إيهيناتشو، الذي تقدم بهدف لليستر في الشوط الأول، بعدما وضع الكرة برأسه أعلى من الحارس في الدقيقة 77، قبل أن يحتسب الحكم جون موس الهدف بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد. وأظهرت إعادة الفيديو أن إيهيناتشو مهاجم مانشستر سيتي السابق كان على نفس الخط مع ناثان بوند مدافع فليتوود قبل أن يسجل اللاعب النيجيري الهدف. وواجه وستهام صعوبات كبيرة ولجأ إلى الوقت الإضافي أمام شروزبري، المنتمي للدرجة الثانية، لكنه خرج بالانتصار 1-صفر بشق الأنفس بفضل أول هدف للاعب ريس بيرك مع النادي اللندني. وتأهل أيضا كارديف وشيفيلد وينزداي، المنتميان إلى الدرجة الأولى، إلى الدور الرابع عقب التفوق على مانسفيلد وكارلايل على الترتيب. وتفوق كارديف 4-1 على مانسفيلد خارج أرضه ليصبح على موعد مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز والذي كان مدربه بيب غوارديولا حاضرا لمتابعة لقاء الإعادة من المدرجات. وسجل شيفيلد وينزداي هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على كارلايل. كما أحرز الأيسلندي يون دادي بودفارسون مهاجم ريدينغ ثلاثة أهداف ليفوز 3-صفر على ستيفنيج.