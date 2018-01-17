﻿الدوري الاسباني: زين الدين زيدان: لا أتصور ريال مدريد بدون كريستيانو رونالدو!

مدريد – د ب أ: نفى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الشائعات التي تواترت خلال الأيام الماضية حول رغبة النادي في بيع النجم كريستيانو رونالدو الموسم المقبل، مؤكدا أن الجميع يرغب في استمرار اللاعب البرتغالي.

وقال زيدان: «لا أتصور ريال مدريد بدون كريستيانو، إنه في ناديه الذي يجب أن يكون فيه، النادي والجماهير وكل العالم يرغب في تواجده، دائما ما أقول الشيء ذاته عن كريستيانو، لا أرى الريال بدونه، ما يهمني هو الجانب الرياضي، إنه يتواجد دائما في اللحظات الصعبة كما هي العادة». وامتلأت الصحف في الأسبوع الأخير بشائعات رحيل رونالدو إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان الموسم المقبل، كما أشارت أيضا إلى شعور اللاعب بالضجر بسبب تقاعس إدارة الريال عن الوفاء بتعهدها إليه بتحسين بنود تعاقده. وأضاف: «لا أرغب في التحدث عن هذا، عن العقد وعن هذه الأشياء، كريستيانو راشد بما يكفي للقيام بهذا، النادي هو الجهة التي يجب أن يتحدث معها حول هذا الأمر، أتحدث عن كريستيانو داخل الملعب، ما يحدث خارج الملعب هو أمر يديره هو وأنا لا أتدخل في هذا». وتابع: «أنا لست قلقا، ندرك أن يمكنه التحدث والنقاش في الخارج، ولكن في الداخل ما يتعين على كريستيانو القيام به هو التفكير في اللعب كما كان يفعل دائما، أرغب في التحدث عن أدائه وعما يمنحه للفريق في الملعب». ويلتقي الريال اليوم مع ليغانيس في ذهاب دور الثمانية لكأس إسبانيا، وهي البطولة التي يوليها النادي الملكي اهتماما خاصا هذا الموسم، على خلفية مسيرته المتعثرة في الدوري. واستطرد المدرب الفرنسي قائلا: «من المهم الحفاظ على نظافة الشباك، نعرف أننا سنلعب خارج ملعبنا وسنحاول التسجيل بدون تلقي أهداف».