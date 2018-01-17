﻿منى أبو حمزة تحلم بفلسطين قبل النكبة

بيروت – «القدس العربي»: لفتت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، التي تشارك في لجــنة تحكيم «ديو المشـاهير» إلـى جانـب المخـرج سـيمون أسـمر والموسيقار أسـامة الرحـباني أنها حلـمت بأنهـا موجودة في فلسـطين وهـي تسـير فيها.

وأشارت إلى أنها رأت في الحلم فلسطين العربية وقبل النكبة، وتمّنت في الوقت عينه أن تعود فلسطين هذا العام كما كانت قبل النكبة.

وكشفت أنها عائدة بموسم جديد من البرنامج الثقافي والترفيهي «حديث البلد» عبر شاشة «أم تي في» الشهر المقبل فبراير/ شباط، وأكّدت انّ الممثل ميشال أبو سليمان سيكون معها كصديق للبرنامج.