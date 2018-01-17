﻿ ثمانية أطفال في مدغشقر تناولوا سلحفاة بحرية.. فماتوا

انتاناناريفوـ أ ف ب: توفي ثمانية أطفال الأسبوع الماضي في شمال مدغشقر من جراء إصابتهم بتسمم غذائي في إثر تناولهم لحم سلحفاة بحرية، وهي من الحيوانات المحمية، حسب ما أعلنت السلطات الصحية.

وقال بوروحاني سعيد الممثل المحلي لوزارة الصحة »أصيب 27 شخصا بتسمم غذائي، من بينهم ثمانية توفوا في الثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير في إثر تناول سلحفاة بحرية».

والضحايا الثماني هم أطفال، وفق ما أوضح هيريلالاتيانا أندرياناريساونا الناطق باسم قوى الأمن.

وتوصي السلطات الصحية في مدغشقر بعدم استهلاك السلاحف البحرية و24 نوعا آخر من السمك خلال موسم الحرّ.

فهذه الأصناف التي تقتات الأعشاب البحرية بين تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس تفرز مواد سامة عند استهلاكها.

وفي الشهرالماضي توفي ثمانية أشخاص نتيجة تسمم غذائي في المنطقة عينها في إثر تناولهم نوعا من السردين.