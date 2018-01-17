﻿نيوجيرسي تحظر تسيير طائرات من دون طيار تحت تأثير الكحول أو المخدرات

نيويورك ـ أ ف ب: اعتمدت ولاية نيوجيرسي الأمريكية قانونا يحظر تسيير طائرات من دون طيار عندما يكون المستخدم ثملا.

وهذا القانون الذي وقّعه الاثنين حاكم هذه الولاية المجاورة لنيويورك كريس كريستي بعد إقراره في البرلمان المحلي، يحظر التحكم في طائرات مسيّرة عن بعد «بطريقة تعرض للخطر حياة الآخرين أو ممتلكاتهم» أو «تحت تأثير» الكحول والمخدرات. وقد تفرض على المخالفين عقوبة سجن تصل مدتها إلى ستة أشهر أو غرامة أقصاها ألف دولار أو الاثنتين معا.

وينصّ القانون أيضا على غرامات وعقوبات سجن تفرض على أي شخص يستخدم طائرات من دون طيار للحصول على معلومات حول سجن ما أو بطريقة تعرّض أمن المؤسسة للخطر أو بطريقة تتداخل مع مهام فرق الإنقاذ.

ويأتي اعتماد هذا القانون في ظل تنامي رواج هذا النوع من الأجهزة التي من المتوقع أن يزداد استخدامها في السنوات المقبلة ازديادا شديدا.